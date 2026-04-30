Desarticulada en Asturias una red de colombianos que asaltaba a empresarios asiáticos

La Policía Nacional ha desarticulado un nuevo grupo delictivo especializado en el robo con fuerza en domicilios en Asturias. Los agentes han procedido a la detención de dos hombres y una mujer, todos ellos originarios de Colombia, por su presunta implicación en una red que operaba con un alto grado de sofisticación. Tras ser puestos a disposición de la Autoridad Judicial, se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

La investigación, que ha sido bautizada por las fuerzas de seguridad como operación SOJA, fue impulsada por la Brigada Provincial de Policía Judicial tras detectar la presencia de esta estructura delincuencial en el Principado de Asturias. Los investigadores pronto se percataron de que la banda mantenía un patrón delictivo muy definido, ya que sus objetivos no eran elegidos al azar. El grupo centraba exclusivamente su atención en empresarios de origen asiático, a los que consideraban víctimas de alto valor económico.

Para ejecutar sus asaltos, los delincuentes hacían una investigación previa. Acudían a diversos polígonos industriales de la región, lugares que utilizaban como puntos de rastreo para localizar los negocios y almacenes de los comerciantes. A partir de ese momento, sometían a los propietarios a vigilancias discretas y continuadas. Este seguimiento exhaustivo les permitía descubrir la ubicación exacta de las residencias particulares y, de suma importancia para su actividad ilícita, conocer al detalle las rutinas y horarios de los moradores para asegurarse de actuar sin testigos.

Una vez recabada toda la información, los asaltos se perpetraban sistemáticamente en horario diurno, aprovechando la total ausencia de los dueños en el interior de los inmuebles. Su botín principal consistía siempre en la sustracción de dinero en efectivo y piezas de joyería. De hecho, a los detenidos se les vincula directamente con el ataque a dos propiedades ubicadas en la localidad de Lugones, perteneciente al municipio de Siero. Los afectados por estos atracos comparten vínculos familiares y regentan sus negocios en una zona industrial de Llanera. En uno de los domicilios consiguieron hacerse con un cuantioso botín, mientras que en el segundo únicamente provocaron daños en la puerta de acceso al fracasar en su intento de intrusión.

En el momento de proceder a las detenciones, los funcionarios policiales intervinieron diversos teléfonos móviles, grandes cantidades de dinero en efectivo, así como joyas y relojes de gran valor. Asimismo, el registro del vehículo empleado por los asaltantes resultó clave para el éxito de la investigación. En su interior se incautaron numerosas herramientas y llaves falsas destinadas a forzar las cerraduras de las viviendas, además de guantes y otro tipo de prendas oscuras que utilizaban para dificultar su posterior identificación visual y evitar dejar rastros incriminatorios.

Desde la Jefatura Superior han querido destacar de manera especial la colaboración ciudadana y la vital importancia de las medidas de seguridad preventiva de carácter privado instaladas en las fincas residenciales. La presencia de sistemas de videograbación de alta resolución y la contratación de servicios de conserjería resultaron elementos absolutamente imprescindibles para el rápido esclarecimiento de los hechos.