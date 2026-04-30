Desarticulada una red que suplantaba identidades para que inmigrantes aprobaran el examen de nacionalidad

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y ha desarticulado un grupo criminal en el marco de la operación Fugax, acusado de falsificar documentación y suplantar identidades para superar los exámenes oficiales de idiomas necesarios en los trámites de obtención de la nacionalidad española.

La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, que en los últimos meses detectó prácticas irregulares en la realización de los exámenes DELE del Instituto Cervantes, pruebas obligatorias para acreditar el conocimiento del idioma castellano en determinados procedimientos de extranjería.

Según la información policial, estas prácticas consistían en que personas distintas a las inscritas se presentaban a las pruebas en su lugar, en algunos casos mediante contraprestación económica. El objetivo era obtener la certificación oficial exigida como requisito para la nacionalidad española.

Suplantaciones mediante documentación falsificada y terceros

El modus operandi detectado incluía dos variantes principales. En la primera, los autores utilizaban documentación falsificada en la que figuraban los datos del aspirante real, pero con la fotografía sustituida por la de la persona que realizaba el examen.

En la segunda modalidad, el examen era realizado por un compatriota del aspirante, que se identificaba con la documentación original del interesado, aprovechando en ocasiones el parecido físico entre ambos. Esta práctica permitía que el aspirante real obtuviera una certificación sin presentarse a la prueba.

La Policía Nacional ha señalado que estas actuaciones constituían un entramado organizado orientado a la obtención fraudulenta de certificaciones oficiales.

Detección en Pamplona y análisis de identidad

En febrero, dos de los investigados se presentaron en las sedes de examen en Pamplona utilizando pasaportes y tarjetas de identidad falsificados. Estas irregularidades fueron detectadas por el personal encargado del control de acceso, lo que levantó sospechas inmediatas.

A partir de estos hechos, los investigadores iniciaron el análisis de las imágenes obtenidas durante las pruebas. Dicho material fue remitido a especialistas de Policía Científica, que emplearon herramientas de análisis facial apoyadas en inteligencia artificial para la identificación de los implicados.

Este trabajo permitió relacionar a los sospechosos con las suplantaciones detectadas en los exámenes.

Detenciones en Barcelona y estructura del grupo

Las pesquisas condujeron a la localización de dos de los presuntos autores en la localidad de Vic (Barcelona), donde agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención con la colaboración del Grupo Operativo Local de la comisaría de la zona.

Los arrestados son los dos individuos que acudieron a realizar los exámenes en lugar de los aspirantes reales. Se les atribuyen delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

Además, la investigación ha contado con la colaboración de la Ucrif de la Jefatura Superior de Policía de Islas Baleares, ya que otro de los investigados reside en esa comunidad autónoma. Un cuarto implicado se encuentra fuera de España y permanece en búsqueda.

El caso está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción número dos de Pamplona, que ha sido informado de todas las actuaciones realizadas en el marco de la operación.

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para determinar el alcance completo de la red y la posible implicación de otros participantes en el entramado.