Detenidos cuatro menores en el País Vasco por extorsionar a otro con la difusión de fotos sexuales

Un operativo de la Policía Nacional ha permitido la detención de cuatro menores de 16 años en Santurce (Vizcaya) por su presunta implicación en un caso de extorsión a otro menor y la difusión de imágenes de carácter sexual a través de redes sociales. La investigación se ha desarrollado en coordinación con unidades policiales de País Vasco y Aragón.

Los hechos se habrían producido tras la captación de la víctima en una red social, donde los presuntos autores utilizaron una identidad falsa para ganarse su confianza y obtener material íntimo.

Investigación policial coordinada

La actuación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, junto con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Zaragoza.

La investigación se inició hace varios meses en la capital aragonesa, tras detectarse la existencia de posibles conductas de explotación de menores en entornos digitales. A partir de las primeras diligencias, los agentes identificaron la conexión con perfiles ubicados en Vizcaya.

Suplantación de identidad en redes sociales

Según la información policial, los investigados habrían utilizado Instagram para contactar con la víctima, un menor residente en Zaragoza, haciéndose pasar por una chica de 17 años.

Para sostener esa identidad falsa, habrían empleado imágenes de otra menor obtenidas previamente de un perfil en la misma red social. El objetivo, según la investigación, era generar un clima de confianza que facilitara el intercambio de contenido personal.

Una vez establecido el contacto, la víctima envió fotografías y vídeos en actitud sexual en los que podía identificarse su rostro.

Amenazas y exigencia de dinero

Tras el envío del material, los presuntos autores habrían solicitado al menor la grabación de más vídeos de contenido sexual, petición a la que la víctima se negó.

A partir de ese momento, según la Policía Nacional, comenzaron las amenazas. En ellas se advertía de la publicación del material en redes sociales si no accedía a nuevas exigencias.

Posteriormente, los investigados habrían solicitado el pago de 100 euros a cambio de no difundir las imágenes. La víctima accedió al pago tras recibir las amenazas.

Denuncia y localización del contenido

El menor decidió finalmente denunciar los hechos en Zaragoza tras ser informado por un amigo de que circulaban imágenes suyas en un perfil de Instagram.

Los agentes comprobaron que dicho perfil coincidía con el utilizado inicialmente para contactar con la víctima y realizar las primeras solicitudes.

A partir de ahí, se logró la identificación de los presuntos responsables, todos ellos residentes en Santurce .

Detenciones y situación judicial

La Policía Nacional procedió a la detención de los cuatro menores, que han sido puestos en libertad y han quedado bajo la custodia de sus progenitores. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Vizcaya.

Los investigadores no descartan la aparición de nuevas denuncias relacionadas con hechos similares, ya que algunas víctimas podrían no haber denunciado por temor o vergüenza.

Recomendaciones de seguridad en entornos digitales

Desde la Policía Nacional se insiste en la importancia de no compartir material íntimo con personas desconocidas en redes sociales, así como en la necesidad de proteger las cuentas con contraseñas seguras.

También se recomienda no realizar pagos ante situaciones de extorsión, bloquear al remitente, conservar pruebas digitales y presentar denuncia de forma inmediata.