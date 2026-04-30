Diez detenidos por arruinar a profesionales robando sus herramientas en Toledo

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Seseña, en colaboración con el Equipo ROCA de la localidad de Mora, han logrado el desmantelamiento de varios entramados delictivos a través de la denominada Operación Hermes 36-Gatria. La intervención policial se ha saldado con la detención de nueve personas que formaban parte de diferentes células especializadas en el robo con fuerza de vehículos de trabajo, fundamentalmente furgonetas, según ha comunicado el Instituto Armado.

Los autores de los hechos operaban de manera coordinada y siempre de noche. Su manera de proceder consistía en seleccionar minuciosamente durante la franja nocturna aquellas furgonetas que se encontraban estacionadas en la vía pública. El criterio principal para escoger su objetivo era la probabilidad de que sus propietarios, frecuentemente profesionales de distintos gremios, guardaran en su interior herramientas o maquinaria de gran valor económico.

Una vez que el vehículo idóneo había sido marcado, los delincuentes procedían a romper una de las ventanillas para acceder al habitáculo. En otras ocasiones, su destreza les permitía inutilizar los sistemas de seguridad instalados en los automóviles, utilizando diversos objetos contundentes o ganzúas para forzar las cerraduras con rapidez. Tras conseguir la apertura, sustraían la totalidad de los enseres de mayor cuantía, material que posteriormente era introducido en el mercado negro mediante su venta a diferentes receptadores habituales.

Las pesquisas comenzaron hace un tiempo, cuando las fuerzas de seguridad detectaron un incremento inusual de este tipo de delitos contra el patrimonio. Los robos se concentraron en diversas localidades de la provincia de Toledo, generando cierta preocupación entre los trabajadores de municipios como Esquivias, Seseña, Mora, Consuegra y Villaminaya. Este repunte motivó un esfuerzo adicional por parte de los investigadores para identificar y localizar a los culpables.

Tres grupos criminales

Gracias a las primeras evidencias recabadas en los lugares de los hechos, la Guardia Civil consiguió identificar a los responsables. Estos individuos se dividían en tres grupos criminales distintos, aunque todos ellos compartían la misma especialización delictiva. Cada uno de los integrantes de las bandas desempeñaba un rol perfectamente diferenciado a la hora de cometer los asaltos. Asimismo, se ha podido confirmar que los ahora arrestados residían de manera dispersa en diferentes puntos de la provincia de Toledo y de la Comunidad de Madrid.

La actuación policial se ha desarrollado en varias etapas. El pasado mes de marzo se ejecutó la primera fase de la investigación, bautizada como Operación Macayun. En aquel momento, los agentes lograron la detención de un varón en Añover de Tajo, al que se consideró presunto autor de 16 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos situados en la comarca de La Sagra. Posteriormente, la segunda fase ha culminado con la captura de otras nueve personas vinculadas a estas organizaciones.

A este último grupo de detenidos se les atribuye un total de 31 hechos delictivos, de los cuales 21 se corresponden directamente con asaltos a furgonetas. De manera paralela, la autoridad judicial les imputa cargos por pertenencia a organización criminal, así como cuatro delitos de usurpación de estado civil, falsificación de documentos privados y varios delitos contra la seguridad vial, concretamente por conducir vehículos a motor sin el carnet correspondiente tras la pérdida total de puntos. Con este golpe definitivo, el balance global asciende a diez personas detenidas, tres bandas desarticuladas y 47 delitos esclarecidos.