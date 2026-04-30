Investigada en Málaga tras dejar morir a un perro y ocultar su cadáver en la basura

La Guardia Civil investiga a una mujer en la localidad malagueña de Álora por la supuesta comisión de un delito de maltrato y abandono animal después de que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) encontraran varios perros en malas condiciones y el cadáver de otro oculto en una bolsa.

La actuación se inició a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano, que alertó de la presencia de varios perros en una parcela arrendada por la investigada. Según indicó la Guardia Civil, los animales permanecían durante largos periodos sin supervisión ni cuidados y, en ocasiones, salían del recinto, invadiendo caminos y vías cercanas, lo que suponía un riesgo para la seguridad vial.

Inspección en la parcela

Tras recibir la información, agentes del Seprona de la Compañía de la Guardia Civil de Coín realizaron una inspección en la finca. Durante la visita, comprobaron que los animales se encontraban en condiciones higiénico-sanitarias deficientes, con abundantes excrementos en las zonas donde deambulaban.

Además, detectaron la ausencia de agua y comida disponible, así como la falta de refugios adecuados que protegieran a los perros de las inclemencias meteorológicas. En el momento de la inspección había tres animales vivos en la parcela.

Los agentes también verificaron que dos de los tres perros carecían de microchip de identificación obligatoria, y que ninguno disponía de cartilla sanitaria ni documentación veterinaria, requisitos exigidos por la normativa vigente.

Hallazgo del cadáver en el interior

Durante la intervención, los agentes solicitaron autorización para acceder al interior de la vivienda situada en la parcela. En su interior observaron una acumulación considerable de suciedad y excrementos.

El denunciante había informado previamente de la posible existencia de un perro fallecido dentro del inmueble, aportando incluso una imagen en la que se veía al animal atrapado en la reja de una ventana de un patio interior. Este extremo fue reconocido por la propia responsable ante los agentes.

Finalmente, los guardias civiles localizaron el cadáver del animal en el interior de la vivienda, introducido en una bolsa de basura y en avanzado estado de descomposición. Según confirmaron, el perro portaba microchip de identificación y figuraba como propiedad de la investigada.

Intervención de los animales

Ante los indicios observados, los agentes procedieron a la intervención cautelar de los tres perros vivos, así como del cadáver del animal fallecido. Todos ellos fueron trasladados a un centro zoosanitario.

En estas instalaciones, facultativos veterinarios se encargan de realizar una valoración clínica de los animales vivos para determinar su estado de salud, mientras que se practicará una necropsia al perro fallecido con el objetivo de esclarecer las posibles causas de su muerte.

Investigación por maltrato y abandono

Como resultado de las actuaciones, la responsable de los animales fue citada en calidad de investigada por la supuesta comisión de los delitos de maltrato y abandono animal.

La Guardia Civil ha recordado que los propietarios o responsables de animales deben garantizar en todo momento condiciones adecuadas de bienestar, alimentación, higiene y control sanitario, conforme a la normativa vigente.