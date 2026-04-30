Muere en Orense una niña de 11 años víctima de una posible meningitis bacteriana

La muerte de una menor de 11 años alumna del Colegio Salesianos de Orense ha conmocionado este jueves a la ciudad gallega. La Consejería de Sanidad confirmó el fallecimiento tras una sospecha de infección meningocócica invasora, una dolencia bacteriana de evolución fulminante que obliga a actuar en cuestión de horas para frenar cualquier posible extensión del contagio.

La noticia sacudió con fuerza a la comunidad educativa. Tanto el propio centro, el Colegio Plurilingüe María Auxiliadora Salesianos, como el Club Orense de Baloncesto transmitieron públicamente su dolor por la pérdida a través de las redes sociales, donde los mensajes de condolencias se multiplicaron durante toda la jornada. La menor formaba parte de un entorno escolar y social amplio, lo que obligó a las autoridades sanitarias a movilizarse de forma inmediata.

104 contactos citados en menos de 24 horas

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del fallecimiento, la Dirección General de Salud Pública puso en marcha el dispositivo previsto para este tipo de casos, centrado en localizar y proteger a los contactos estrechos de la menor.

El rastreo abarcó su entorno familiar, escolar y social durante los últimos diez días. El balance final arrojó 104 contactos estrechos identificados, todos ellos citados entre este jueves y el viernes para recibir quimioprofilaxis preventiva, un tratamiento farmacológico que se administra a personas sanas con el objetivo de neutralizar el riesgo de que la bacteria prenda en su organismo. La rapidez en la respuesta es determinante en estos casos, ya que la enfermedad meningocócica puede progresar en pocas horas hacia cuadros gravísimos como sepsis o meningitis purulenta.

Galicia, pionera en vacunación frente al meningococo B

El trágico suceso llega en un momento en que la comunidad gallega da un paso adelante en materia de prevención. Galicia será la primera comunidad autónoma de España en ampliar la vacunación frente al meningococo B a los 12 años, una medida que entrará en vigor a partir de mayo. Hasta ahora, la pauta estándar contemplaba la administración de esta vacuna a los dos y cuatro meses de vida, con un refuerzo al año de edad. Con el nuevo calendario, los menores sin la pauta completa recibirán dos dosis al cumplir los 12 años, mientras que quienes ya la hayan iniciado contarán con una dosis de recuerdo.

La medida cobra especial relevancia a la vista del contexto epidemiológico. En las primeras seis semanas de 2026 se registraron 47 casos de enfermedad meningocócica en España, con una tasa de letalidad del 17%, muy por encima del 10% del mismo periodo del año anterior.