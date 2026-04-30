Piden 28 años por asesinar a su pareja tras arrastrarla con el coche y dejarla morir

La Fiscalía de Madrid solicita 28 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a su pareja en septiembre de 2024, en un episodio en el que la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico tras caer de un vehículo en marcha y ser arrastrada varios metros. El juicio comenzará en la Audiencia Provincial de Madrid, donde el acusado se enfrenta también a cargos por maltrato habitual y conducción temeraria.

Golpe mortal, arrastre y abandono

Según el relato del Ministerio Público, los hechos se produjeron el 2 de septiembre de 2024 tras una discusión en el domicilio de la pareja. El acusado abandonó la vivienda y se dirigió a su coche, seguido por la víctima, que trató de impedir que se marchara situándose frente al vehículo.

En ese momento, el hombre abrió la puerta del copiloto, lo que llevó a la mujer a acercarse con la intención de subir. Sin embargo, arrancó de forma brusca mientras ella quedaba colgada, iniciando una conducción violenta con volantazos y circulando incluso por la acera.

La maniobra terminó con un frenazo repentino que provocó que la víctima saliera despedida y sufriera un fuerte golpe en la cabeza. Tras ello, el acusado abandonó el lugar sin prestarle auxilio, dejándola gravemente herida.

Un historial de maltrato y una muerte al día siguiente

La Fiscalía sostiene que la relación, que se prolongó durante aproximadamente un año, estuvo marcada por episodios continuados de control, amenazas, humillaciones y agresiones físicas en el ámbito doméstico.

A consecuencia del impacto, la mujer sufrió múltiples lesiones y un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en muerte encefálica al día siguiente, el 3 de septiembre. El Ministerio Público considera que el acusado actuó con intención de matar o, al menos, asumiendo el riesgo de causar la muerte.

El hombre fue detenido el mismo día de los hechos y permanece en prisión provisional desde el 5 de septiembre de 2024. La víctima deja dos hijos menores, y la familia ha reclamado indemnizaciones, mientras que la aseguradora del vehículo ha consignado más de 380.000 euros en concepto de responsabilidad civil.