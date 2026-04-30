Un cazador estadounidense muere tras el ataque de un elefante durante una expedición en los bosques de Gabón

Ernie Dosio, de 75 años y residente en California, falleció el pasado 17 de abril tras ser atacado por un elefante durante una expedición en Gabón, según informó The New York Times.

Dosio participaba en una cacería organizada junto a dos profesionales cuando el grupo, que rastreaba duikers de lomo amarillo —una especie de antílope—, se encontró inesperadamente con una pequeña manada de elefantas acompañadas de sus crías en una zona de densa vegetación.

De acuerdo con el relato de Dax McCarty, amigo cercano del cazador y jefe de operaciones de Wagonhound Outfitters, los cazadores intentaron alejarse al detectar a los animales. Sin embargo, la presencia de crías hizo que las elefantas reaccionaran de forma defensiva.

Aunque inicialmente la manada se encontraba a unos 150 metros, pronto cargó contra el grupo en un intento de expulsarlos de la zona. En un segundo ataque, los elefantes se aproximaron aún más, hasta unos 25 metros. Durante ese momento crítico, uno de los cazadores resultó gravemente herido.

Se metieron con la manada equivocada. Un empresario falleció tras ser atacado por una manada de elefantes al acercarse a los animales, que reaccionaron al sentirse amenazados. 🚨 pic.twitter.com/Qn0m2DHotz — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) April 29, 2026

Otro miembro del grupo trató de poner a salvo a Dosio, llevándolo detrás de un árbol. No obstante, uno de los elefantes volvió a embestir, alcanzándolo mortalmente con uno de sus colmillos.

Un cazador experimentado

Ernie Dosio no era un novato. A lo largo de su vida, había participado en numerosas expediciones tanto en Estados Unidos como en África. Fotografías difundidas por organizaciones de caza lo muestran junto a diversas presas, como leones, alces y órices.

Según McCarty, mantenían una relación cercana desde hacía más de una década, durante la cual compartieron múltiples jornadas de caza. La última había tenido lugar en noviembre, en Wyoming, donde rastrearon ciervos de cola blanca. El propio McCarty subrayó que Dosio conocía perfectamente los riesgos asociados a este tipo de actividad y que asumía plenamente los peligros: "conocía los riesgos".

Más allá de su faceta como cazador, Dosio era propietario de una empresa agrícola en California y tenía un papel activo en su comunidad local. Quienes lo conocían lo describen como una persona generosa, trabajadora y discreta.