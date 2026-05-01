Las autoridades policiales de Croacia han dado un paso significativo en la lucha contra la alteración del orden público y la cibercriminalidad al detener a tres adolescentes. Estos jóvenes están acusados de ser los responsables directos de una campaña de intimidación que paralizó buena parte de los servicios públicos del país balcánico. Según han informado fuentes de la investigación al diario local Jutarnji List, los arrestados se enfrentan ahora a cargos por terrorismo.

A lo largo de los últimos días, los servicios de emergencia croatas se vieron desbordados por la recepción de hasta 220 correos electrónicos de carácter anónimo. En estos mensajes se alertaba de la inminente detonación de artefactos explosivos en enclaves estratégicos y de alta concurrencia civil.

Las advertencias afectaron a comisarías de policía, hospitales, colegios, guarderías y diversos centros comerciales repartidos por todo el territorio nacional. Esta situación obligó a las fuerzas de seguridad a efectuar evacuaciones masivas y a desplegar un importante dispositivo para garantizar la protección de los ciudadanos.

El contacto entre los adolescentes

Uno de los aspectos más llamativos que ha desvelado la investigación policial es la naturaleza del vínculo entre los integrantes de este grupo. Lejos de constituir una célula organizada, los sospechosos no se conocían personalmente. El nexo de unión se forjó en el ámbito digital, concretamente a través de diversos grupos de chat asociados a plataformas de videojuegos. Fue en esos espacios virtuales donde se planificó y coordinó meticulosamente la cascada de mensajes intimidatorios que puso en jaque a la seguridad nacional croata.

En un primer momento, el Ministerio Público evaluó la posibilidad de instruir la causa bajo la premisa de un delito menor consistente en la emisión de una falsa alarma. Sin embargo, la magnitud del operativo, el elevado número de instituciones afectadas y el grave perjuicio causado han llevado a los investigadores a elevar la gravedad de la acusación. Con el cambio de tipificación, los adolescentes se exponen a una condena mucho más severa.

El ordenamiento jurídico de Croacia es especialmente estricto en materia de delitos contra la seguridad del Estado. La legislación vigente establece que los delitos enmarcados en el ámbito del terrorismo acarrean penas de prisión que oscilan entre uno y ocho años, dependiendo del grado de implicación y de las consecuencias derivadas de los actos.