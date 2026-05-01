Caen dos estafadores del 'timo del amor' que chantajeaban con fotos íntimas en Sevilla

La Guardia Civil ha identificado a dos personas como presuntas responsables de una estafa de tipo romántico cometida contra una vecina de Benacazón (Sevilla), a la que habrían engañado mediante una relación ficticia iniciada en internet para obtener dinero.

La investigación se inició en el Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor tras la denuncia presentada por la víctima, que aportó documentación y pruebas de movimientos bancarios por un valor aproximado de 2.000 euros. Según la información facilitada por el Instituto Armado, los hechos encajan en el patrón de las conocidas como estafas amorosas, en las que los autores simulan una relación afectiva con la víctima para ganarse su confianza.

Relación simulada para ganarse la confianza

De acuerdo con las pesquisas, los investigados establecieron contacto con la víctima a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. A partir de ese primer acercamiento, desarrollaron una relación continuada en el tiempo basada en la suplantación de identidad, con el objetivo de generar un vínculo emocional.

Una vez consolidada esa relación de confianza, los autores comenzaron a solicitar dinero alegando una situación de emergencia ficticia. Este tipo de estrategias busca provocar una respuesta rápida de la víctima, que actúa bajo la creencia de estar ayudando a una persona cercana.

La Guardia Civil explica que este método combina elementos de manipulación psicológica con técnicas de engaño digital, lo que dificulta que la víctima identifique el fraude en sus primeras fases.

Amenazas tras la negativa a seguir pagando

Según la denuncia, cuando la víctima dejó de acceder a nuevas peticiones económicas, los presuntos autores intensificaron la presión. En ese momento, recurrieron a amenazas de difundir imágenes de carácter íntimo, con el fin de forzar nuevos pagos.

La actuación de la Guardia Civil permitió recopilar indicios suficientes para avanzar en la investigación y trazar el origen de las comunicaciones y movimientos relacionados con el caso.

Las gestiones realizadas por los agentes condujeron hasta la localidad de Alosno (Huelva), donde se ha identificado a dos vecinos como presuntos responsables de los hechos delictivos.

La investigación ha sido desarrollada por el Puesto de Sanlúcar la Mayor, con la colaboración de agentes del Puesto de la Guardia Civil de Alosno. Este trabajo conjunto ha permitido localizar a los sospechosos y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Dada la naturaleza del delito y el método empleado, la Guardia Civil mantiene la investigación abierta. Los agentes no descartan que existan otras personas afectadas en la provincia de Sevilla o en zonas limítrofes, ya que este tipo de estafas suele dirigirse a múltiples víctimas de forma simultánea.

El uso de identidades falsas y plataformas digitales facilita a los autores ampliar el alcance de sus acciones sin necesidad de contacto físico, lo que incrementa el riesgo de que haya más casos relacionados.

Las autoridades continúan analizando la información recopilada para determinar si los investigados han participado en otros hechos similares y para identificar posibles nuevas víctimas.