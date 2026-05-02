Destapan una "academia online" de violadores: enseñan a agredir sexualmente y grabar a mujeres inconscientes

Una investigación internacional ha destapado la existencia de comunidades digitales en las que miles de hombres comparten consejos para drogar, agredir sexualmente a sus parejas y difundir los vídeos sin ser detectados. Estos espacios, presentes en webs pornográficas y grupos de mensajería, funcionan como una auténtica academia de la violación en la que la violencia se aprende, se normaliza y se monetiza a gran escala.

Según los datos revelados, una sola plataforma llegó a registrar más de 62 millones de visitas en un mes y albergaba decenas de miles de vídeos en los que las víctimas aparecían inconscientes tras haber sido drogadas.

Redes para aprender, compartir y lucrarse con la violencia

Las investigaciones apuntan a que estas comunidades no se limitan a consumir contenido, sino que actúan como foros activos donde se intercambian instrucciones detalladas: desde cómo conseguir sustancias para anular a la víctima hasta cómo grabar las agresiones sin levantar sospechas.

En algunos casos, incluso se ofrecían retransmisiones en directo de abusos sexuales por dinero, con pagos por espectador. Además, los administradores y usuarios obtenían beneficios vendiendo servicios para espiar a sus parejas o generar contenido manipulado mediante inteligencia artificial.

Expertos señalan que este fenómeno responde a una combinación de factores: la lógica del beneficio económico de las plataformas digitales y una cultura que trivializa o normaliza la violencia sexual. En este entorno, el anonimato y la falta de control favorecen la expansión de estas prácticas.

El papel de internet y la normalización del abuso

Los especialistas advierten de que estas comunidades funcionan como una cámara de eco, donde determinadas conductas se refuerzan colectivamente hasta parecer aceptables. El consumo reiterado de este tipo de contenido contribuye a difuminar los límites entre sexo y violencia, especialmente entre usuarios jóvenes.

Además, la dimensión digital multiplica el impacto: el material se comparte sin fronteras, reaparece en diferentes plataformas y puede incluir incluso datos personales de las víctimas. Un estudio reciente detectó decenas de miles de usuarios activos al día difundiendo contenido sexual no consentido.

Ante esta situación, organizaciones internacionales han pedido a la Unión Europea que refuerce la supervisión de plataformas como Telegram, mientras la compañía sostiene que elimina este tipo de contenido cuando lo detecta. Los expertos coinciden en que, más allá de la respuesta penal, es necesario reforzar la educación en consentimiento y el uso responsable de internet para frenar un fenómeno que consideran sistemático y difícil de cuantificar.