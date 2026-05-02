Detenido en Valladolid por hacerse pasar por alumno y pedir imágenes sexuales a un menor

Un joven ha ingresado en prisión tras ser detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de corrupción de menores después de hacerse pasar por alumno de un instituto para intentar obtener imágenes sexuales de un menor residente en Málaga.

La investigación se inició tras la denuncia presentada el pasado día 16 en la Comisaría Provincial de Málaga por un menor de 14 años, acompañado de su madre. En ella relataban cómo una persona desconocida contactó con él a través de una aplicación de mensajería instantánea, simulando ser estudiante del mismo centro educativo.

Conversaciones y presión sobre la víctima

Según han informado fuentes policiales, el presunto autor comenzó estableciendo contacto con la víctima con el objetivo de generar confianza. A medida que avanzaban las conversaciones, el contenido derivó hacia aspectos de carácter sexual, momento en el que incrementó la insistencia sobre el menor.

El investigado solicitó reiteradamente que el adolescente compartiera imágenes de sus genitales a través de videollamada. Para ello, llegó a mostrar sus propios genitales durante la comunicación, con la intención de obtener una respuesta similar por parte de la víctima.

Este tipo de conducta se enmarca en el denominado child grooming, una práctica delictiva en la que el autor emplea técnicas de engaño para hacerse pasar por alguien del entorno del menor y conseguir material de contenido sexual.

Investigación y localización del sospechoso

Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional iniciaron las diligencias para identificar al responsable. Las pesquisas permitieron determinar que el presunto autor era un vecino de Valladolid, por lo que la información fue trasladada a la Comisaría Provincial de esta ciudad.

La coordinación entre ambas comisarías facilitó el avance de la investigación y la localización del sospechoso en un corto periodo de tiempo.

Antecedentes por hechos similares

De acuerdo con las mismas fuentes, el detenido contaba con antecedentes por delitos de la misma naturaleza. En concreto, había sido detenido en junio de 2023 y en diciembre de 2025 por corrupción de menores, lo que evidenció la reiteración de este tipo de conductas.

Estos antecedentes fueron incorporados a las diligencias policiales remitidas a la autoridad judicial.

Detención y decisión judicial

La detención se produjo en la mañana del 28 de abril, cuando agentes de la Policía Nacional arrestaron al joven como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del atestado.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial junto con el atestado instruido en Málaga. Tras examinar los hechos, la autoridad judicial competente decretó su ingreso inmediato en prisión.

Por el momento, el caso permanece abierto para determinar si pudiera haber más víctimas relacionadas con el mismo investigado.