Los TEDAX de la Policía Nacional detonan un maletín sospechoso en el centro de Pamplona

Especialistas de los TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional han realizado este sábado una voladura controlada de un objeto sospechoso en la avenida de las Merindades de Pamplona que ha obligado a acordonar y desalojar la zona.

Según han informado fuentes de la Policía Foral, se ha localizado en la zona un paquete que ha levantado sospechas, lo que ha llevado a activar la circular cincuenta, que se refiere al protocolo antiterrorista de actuación policial. Por las imágenes compartidas por el propio cuerpo, parece que se trataba de un posible maletín bomba situado bajo los asientos de una parada de autobuses.

Así pues, se ha acordonado la zona, afectando a la plaza de las Merindades y algunas zonas aledañas de la Avenida Carlos III y Baja Navarra, se han desalojado algunos edificios colindantes, y se ha cortado el tráfico de forma preventiva.

Activado un protocolo de seguridad tras localizarse un objeto sospechoso en la plaza de Merindades @policiaforal_na, @PoliciaPamplona y @policia

han acordonado la zona

Miembros del TEDAX-NRBQ han hecho una voladura controlada

La situación está normalizada

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Se ha movilizado un dispositivo compuesto por la Policía Foral, la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Nacional. Tras una primera inspección del Grupo de Guías Caninos de Policía Foral, especialistas del TEDAX-NRBQ han realizado una voladura controlada del objeto.