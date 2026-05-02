Siete detenidos por secuestrar y drogar a un hombre durante 13 días para robarle 40.000 euros

Un total de siete personas han sido detenidas en Roquetas de Mar (Almería) por su presunta implicación en la retención ilegal de un hombre durante 13 días, al que habrían suministrado drogas y fármacos para anular su voluntad y realizar múltiples operaciones bancarias fraudulentas por un importe total de 40.000 euros, según ha informado la Guardia Civil.

Los arrestados, hombres y mujeres de entre 18 y 62 años, son vecinos de la localidad almeriense y están siendo investigados por delitos de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación y blanqueo de capitales.

La investigación se inició en octubre

La actuación se remonta al mes de octubre, cuando los agentes detectaron indicios de que un hombre habría sido retenido contra su voluntad en una vivienda de Roquetas de Mar que, según la investigación, funcionaba como punto de venta de sustancias estupefacientes.

A partir de ese momento, el Área de Investigación del puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar puso en marcha la denominada 'Operación Legartia', que ha permitido reconstruir lo sucedido y localizar a los presuntos responsables.

Retención y control mediante drogas y fármacos

Según las pesquisas, la víctima permaneció retenida durante 13 días, periodo en el que los presuntos autores le habrían suministrado estupefacientes y medicamentos con el objetivo de reducir su capacidad de resistencia y anular su voluntad.

Durante ese tiempo, los investigadores han constatado que se llevaron a cabo más de 170 extracciones y transferencias bancarias, utilizando distintos métodos como Bizum o sistemas de reintegro inmediato, hasta alcanzar un total de 40.000 euros sustraídos de las cuentas del afectado.

Registros en viviendas y material intervenido

En la fase final de la operación, la Guardia Civil llevó a cabo dos registros domiciliarios en Roquetas de Mar con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana.

En los inmuebles registrados se intervinieron diversas cantidades de droga, entre ellas anfetamina y base de cocaína, así como cápsulas de metadona y trazodona. También se localizaron armas, entre ellas una pistola de aire comprimido, una defensa extensible y varias armas blancas de gran tamaño, como machetes.

Además, los agentes recuperaron numerosos objetos presuntamente robados, como aparatos de aire acondicionado, sanitarios y herramientas, que ya han sido reconocidos y devueltos a su propietario.

Detenciones y situación judicial

En total, la operación se ha saldado con la detención de siete personas. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería), que instruye la causa.

La investigación permanece abierta con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y determinar el origen de parte de los efectos intervenidos durante los registros.