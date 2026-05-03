Detenido un hombre en Irún por robar 6.000 euros a un anciano con muletas fingiendo ayudarle

La Ertzaintza ha procedido a la detención en el municipio guipuzcoano de Irún de un individuo de 36 años de edad, acusado de sustraer 6.000 euros en efectivo a un ciudadano con problemas de movilidad.

Los hechos se produjeron durante la mañana de este pasado miércoles, en torno a las 11:40 horas. Un equipo de investigación conjunto, integrado por agentes de las comisarías de Hernani y Rentería en estrecha colaboración con la dotación local de Irún, se encontraba realizando labores preventivas en las inmediaciones de diversas entidades bancarias.

Durante el transcurso del despliegue, los policías detectaron la presencia de un varón que mantenía una actitud claramente vigilante y sospechosa en el exterior de una sucursal. Los agentes reconocieron de inmediato al individuo, ya que cuenta con un nutrido historial de antecedentes por hurtos dirigidos específicamente a personas de avanzada edad. El sujeto fijó su atención en un cliente de 67 años que, debido a sus limitaciones físicas, precisaba del uso de dos muletas para poder caminar.

Con total frialdad, el delincuente accedió al interior del local comercial para situarse estratégicamente detrás de su objetivo y observar sus movimientos. Tras confirmar que la víctima había retirado una suma importante, regresó a la vía pública para aguardar el momento oportuno. Instantes después, el ciudadano mayor abandonó las dependencias financieras y se dispuso a subir a un vehículo que había acudido al lugar para recogerle. Fue en esa precisa fracción de segundo cuando el asaltante se aproximó con la excusa de ofrecerle auxilio.

La huida a pie

Fingiendo amabilidad y disposición para ayudarle a acomodarse en el coche, el delincuente sujetó a la víctima por la cintura y, mediante una rápida maniobra, le arrebató un sobre que contenía la cifra de 6.000 euros. Acto seguido, el individuo emprendió la huida a pie de forma apresurada. Sin embargo, no contaba con que los efectivos policiales estaban presenciando toda la secuencia en tiempo real. Los agentes de la policía autonómica interceptaron de inmediato al individuo, frustrando su intento de fuga.

Tras darle el alto, los agentes procedieron a su identificación y registro, localizando entre sus pertenencias el sobre con la totalidad del dinero sustraído. De esta forma, el operativo se saldó con el arresto del varón por un delito flagrante de hurto, mientras que el montante económico pudo ser restituido en el acto a su legítimo dueño, quien afortunadamente no sufrió daños físicos de gravedad.