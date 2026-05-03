Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer en plena calle de Barcelona

Un hombre ha matado este sábado a una mujer en la calle a plena luz del día en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat tras atacarla con un cuchillo de grandes dimensiones. El presunto agresor ha sido detenido posteriormente por los Mossos d’Esquadra, según ha informado la policía catalana y fuentes de la investigación.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 11:00 horas en la calle Joan Miró, en las inmediaciones del Hospital Sant Joan de Déu. Una llamada al teléfono de emergencias 112 alertó de que un hombre había herido de gravedad a una mujer en la vía pública y había huido del lugar tras la agresión.

Según fuentes próximas a la investigación, el hombre habría asestado varias puñaladas a la víctima en la calle, utilizando un arma blanca de grandes dimensiones y dejando a la mujer gravemente herida.

Vecinos de la zona han señalado que, momentos antes, el hombre habría mostrado el cuchillo en la calle y presentaba signos de nerviosismo. Tal y como han informado en Telecinco, algunas personas han indicado que gritaba el nombre de Alá.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de los Mossos d’Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los sanitarios intentaron reanimar a la mujer, pero finalmente terminó falleciendo en el lugar de los hechos.

Tras la agresión, el hombre abandonó la escena, aunque después, fue localizado por agentes policiales en la zona limítrofe entre Esplugues de Llobregat y Barcelona. Finalmente, los agentes le detuvieron.

Investigación bajo secreto judicial

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo del caso, que permanece bajo secreto de las actuaciones judiciales.

Los investigadores están tomando declaración a testigos presenciales con el objetivo de reconstruir lo sucedido y determinar el posible origen de la agresión. También trabajan para esclarecer si existía algún tipo de relación previa entre el detenido y la víctima. Por el momento, las primeras líneas de investigación descartan que se trate de un caso de violencia de género.

Además, la policía analiza si otra persona que ha sido atendida por los servicios sanitarios en la zona por heridas leves podría haber sido también agredida por el mismo individuo durante los hechos.

Preocupación por la seguridad en la zona

El Ayuntamiento de Esplugues ha condenado el asesinato de la mujer y ha expresado su preocupación por este suceso, al considerar que afecta a la convivencia y a la seguridad ciudadana.

En un comunicado, el consistorio "lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad" y traslada su apoyo y condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

Asimismo, ha pedido "prudencia y responsabilidad" a la hora de difundir información, y ha solicitado evitar la propagación de datos no contrastados mientras continúan las diligencias policiales, que permanecen abiertas.

Una joven sale a pasear una mañana de sábado y acaba brutalmente asesinada por un salvaje que agrede a transeúntes con un cuchillo. Tras el relato del "todo va bien" de Salvador Illa, se esconde una violencia cada vez más cotidiana, letal y terrorífica. Queremos respuestas ya. https://t.co/xpgwOdeLE7 pic.twitter.com/SHmzI8V0Qj — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) May 2, 2026

En paralelo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha denunciado los hechos en su perfil de la red social X, pidiendo respuestas al presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa: "Una joven sale a pasear una mañana de sábado y acaba brutalmente asesinada por un salvaje que agrede a transeúntes con un cuchillo. Tras el relato del 'todo va bien' de Salvador Illa, se esconde una violencia cada vez más cotidiana, letal y terrorífica. Queremos respuestas ya".