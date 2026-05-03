Brutal timo del amor: la Guardia Civil recupera 150.000 euros de un engaño sentimental iniciado en una aplicación

La Guardia Civil ha recuperado 150.000 euros procedentes de una estafa amorosa iniciada a través de una aplicación en la que la víctima fue engañada desde el pasado mes de enero. Según ha informado la Benemérita, la persona afectada llegó a realizar transferencias por un total de 162.000 euros antes de presentar denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos, en la Comunidad de Madrid.

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron una investigación para rastrear el recorrido del dinero y localizar las cuentas bancarias implicadas en la operativa. El objetivo inicial fue identificar los fondos y proceder a su bloqueo antes de que fueran retirados o transferidos a otros destinos.

Localización de los fondos y bloqueo parcial

Durante las primeras gestiones, los investigadores consiguieron ubicar el dinero en diferentes cuentas. En el marco de estas actuaciones, la Guardia Civil logró bloquear 6.000 euros e impedir su movimiento. Posteriormente, se consiguió recuperar otros 144.000 euros, lo que eleva la cantidad total recuperada a 150.000 euros.

La operación se centró en el análisis de los flujos financieros generados tras las transferencias realizadas por la víctima, lo que permitió reconstruir el itinerario del dinero y actuar sobre las cuentas receptoras.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la localidad de Massamagrell, en la provincia de Valencia. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el autor de los hechos habría utilizado el dinero obtenido para la compra de material de construcción.

Esta operativa habría permitido la transformación del dinero presuntamente obtenido de forma ilícita, lo que la investigación encuadra dentro de un posible delito de blanqueo de capitales. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para lograr la identificación completa del responsable y proceder a su detención por los delitos de estafa y blanqueo.

Recomendaciones para prevenir estafas en línea

Desde el cuerpo policial se ha subrayado la importancia de presentar denuncia de forma inmediata en este tipo de casos, ya que la rapidez en la actuación facilita el rastreo de los fondos y el bloqueo de cuentas bancarias.

La Guardia Civil ha recordado también una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estafas similares. Entre ellas, no enviar dinero ni compartir información financiera con personas que no se hayan conocido personalmente.

Además, ha advertido sobre perfiles que muestran vínculos afectivos acelerados o declaraciones de amor en poco tiempo, así como aquellos que evitan el contacto por videollamada. También se recomienda verificar imágenes mediante búsquedas inversas para comprobar la autenticidad de los perfiles utilizados en aplicaciones o redes sociales.