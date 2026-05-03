La Guardia Civil desmiente la muerte de cuatro personas en una playa de Oliva

La Guardia Civil ha desmentido el ahogamiento de cuatro personas en una playa de Olivia, del que había informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalidad Valenciana este mismo domingo. Según la Guardia Civil, los afectados fueron rescatados.

Según se había informado en un principio, cuatro personas habrían fallecido por ahogamiento a última hora de este sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva.

Según esas mismas fuentes, habría sido a las 19:05 horas cuando el CICU habría recibido un aviso por ahogamiento en la citada playa y hasta el lugar se habría desplazado un SAMU, que habría confirmado el fallecimiento de cuatro personas.

La información trasladada por la Guardia Civil para corregir la primera noticia afirma que los bomberos prestaron auxilio a cuatro personas y a una quinta en estado grave.

Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar del suceso, los bomberos habían sacado del agua a cuatro personas y los buzos del Consorcio de Bomberos habían rescatado a otra persona, en estado más grave. Esta persona fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida.

ANULACIÓN | La noticia publicada con el titular "Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva (Valencia)", queda anulada por error en los datos facilitados por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat valenciana. — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 3, 2026

Fuentes sanitarias de la Generalidad han pedido disculpas por el error en la información facilitada a los medios de comunicación y han solicitado que esa comunicación se anule a todos los efectos