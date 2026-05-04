Cazan a dos jóvenes que agredían a inmigrantes en patinete y lo grababan en vídeo

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 18 y 20 años en la localidad valenciana de Aldaia como presuntos autores de varias agresiones a personas inmigrantes que, según la investigación, fueron grabadas en vídeo. A los arrestados se les atribuyen tres delitos de odio, tres delitos de lesiones y tres delitos contra la seguridad vial.

Los hechos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, se iniciaron a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2025. En ella se hacía referencia a un episodio en el que una persona inmigrante resultó lesionada. A partir de esa primera denuncia, los agentes detectaron la posible repetición de incidentes similares en un corto periodo de tiempo.

La investigación fue asumida por agentes del Puesto Principal de Aldaia. Según las diligencias, los episodios se produjeron en una zona frecuentada por personas inmigrantes y se repetían bajo un mismo patrón: los autores actuaban principalmente durante la noche y abordaban a las víctimas mientras caminaban por la vía pública o circulaban en patinete.

Los ataques consistían en empujones que provocaban caídas y, como consecuencia, lesiones de diversa consideración. En algunos de los casos, además, las agresiones fueron grabadas en vídeo.

Su patrón de actuación

Las víctimas eran seleccionadas por su condición de personas inmigrantes. Los agentes señalan que este elemento llevó a analizar los hechos bajo la hipótesis de una posible motivación de carácter xenófobo.

Los arrestados son dos varones de nacionalidad española. Una vez completadas las actuaciones policiales, han sido puestos a disposición judicial y se les imputan tres delitos de odio, tres delitos de lesiones y tres delitos contra la seguridad vial.