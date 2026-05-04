Detenida una mujer en Salt tras confesar el asesinato a puñaladas de su presunta pareja

Los agentes de los Mossos d'Esquadra han procedido a la detención de una mujer este lunes en el municipio de Salt, situado en la provincia de Gerona, como presunta autora de la muerte violenta de un hombre utilizando un arma blanca. Las primeras líneas de investigación y los indicios recabados por las fuerzas de seguridad apuntan a que la víctima del homicidio podría ser la pareja sentimental de la agresora, lo que situaría este grave suceso en el ámbito de la violencia doméstica, a falta de que avancen las pesquisas policiales y judiciales que ya se encuentran en marcha.

El desarrollo de los acontecimientos ha dado un giro cuando la propia responsable del ataque ha decidido acudir por su propio pie a unas dependencias policiales cercanas. En ese lugar, la mujer se ha entregado de forma voluntaria ante los agentes de guardia y ha confesado abiertamente ser la autora material del letal apuñalamiento. Tras esta declaración incriminatoria, los efectivos de la policía autonómica han procedido a su inmediato arresto y la han trasladado a los calabozos, donde permanecerá a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos días.

Según han informado diversas fuentes próximas a la investigación de este caso, el crimen se ha consumado en el interior de un garaje comunitario que se encuentra ubicado en la calle Doctor Ferrán, una vía de esta localidad vecina a la capital gerundense. Hasta este escenario del delito se ha desplazado con celeridad la preceptiva comitiva judicial, compuesta por el juez de instrucción de guardia, el letrado de la Administración de Justicia y el médico forense de turno.

Una vez allí, las autoridades han llevado a cabo las inspecciones rutinarias preliminares y han procedido a autorizar el correspondiente levantamiento del cadáver. Posteriormente, los servicios funerarios han realizado el traslado del cuerpo sin vida del hombre hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Gerona. En este centro se le practicará la autopsia de rigor, una prueba pericial fundamental que determinará con exactitud las causas del fallecimiento, el número de heridas incisas provocadas por el arma blanca y la posible existencia de lesiones defensivas en la víctima.

Durante toda la jornada y hasta altas horas de la noche, las unidades especializadas en policía científica e investigación criminal de la policía catalana han acordonado el escenario de los hechos. Los agentes han inspeccionado minuciosamente el garaje en busca de la presunta arma homicida, huellas dactilares, restos biológicos y otras pistas materiales que permitan reconstruir la mecánica del ataque con la mayor precisión posible. El Juzgado de Instrucción de guardia de Gerona se ha hecho cargo de las correspondientes diligencias procesales.