Un peluquero mata a un hombre tras discutir en una peluquería de Valencia

Un joven de 26 años ha sido detenido por la Policía Nacional tras matar presuntamente a otro hombre a cuchilladas en el interior de la peluquería 'Elián Master Barber', ubicada en la calle de la Fonteta de Sant Lluís, en Valencia, en el distrito de Russafa.

El crimen se produjo este lunes alrededor de las 14:00 horas cuando, tras una discusión, el presunto agresor de nacionalidad colombiana asestó varias puñaladas en el tórax a la víctima.

A pesar de que los servicios sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, el herido falleció en el lugar tras entrar en parada cardiorrespiratoria.

El Grupo de Homicidios y la Policía Científica se han hecho cargo de la investigación para esclarecer los detalles de lo ocurrido y determinar si el arma empleada era una herramienta de trabajo.

El local, que funcionaba desde 2022 ofreciendo un "nuevo concepto de barbería dedicado al cuidado personal masculino", contaba con una clientela mayoritariamente latina y el suceso ha generado una gran conmoción entre los vecinos del barrio de la Fuente San Luis.