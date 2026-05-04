Una funcionaria resulta herida tras intervenir en una pelea entre presos en Valdemoro

Una funcionaria del centro penitenciario de Valdemoro resultó herida en la mano la noche del pasado 2 de mayo, tras intervenir en una violenta agresión entre dos internos en el módulo 8 de la prisión. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, cuando un recluso atacó en repetidas ocasiones a su compañero de celda, generando una situación de extrema violencia.

Según ha denunciado CSIF Prisiones Valdemoro, el personal penitenciario tuvo que actuar para separar a los implicados y reducir al agresor, que se encontraba fuera de control en ese momento. Durante la intervención, una de las trabajadoras resultó herida en la mano.

Intervención del personal

El sindicato ha trasladado su apoyo a la funcionaria herida, a quien desea una pronta recuperación, y ha destacado la actuación del personal, subrayando su "profesionalidad, entrega y valentía" en situaciones de alto riesgo.

A raíz de este suceso, CSIF ha reiterado varias reivindicaciones dirigidas a mejorar la seguridad en los centros penitenciarios. Entre ellas, reclaman el reconocimiento del personal como agentes de la autoridad para reforzar su protección jurídica, así como un aumento de los medios materiales y tecnológicos destinados a prevenir la entrada de sustancias prohibidas.

Reivindicaciones del sindicato

Además, advierten del uso creciente de drones para introducir objetos ilegales en las cárceles y piden la implantación de sistemas eficaces de detección. También insisten en la necesidad de incrementar la plantilla para reforzar los controles de seguridad y garantizar intervenciones más seguras.

El sindicato concluye reclamando medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores penitenciarios y el correcto funcionamiento de los centros.