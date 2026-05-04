Unos padres biológicos secuestran a su hija que estaba con una familia de cogida

La Policía Nacional ha puesto en marcha un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una niña de cinco años en Oviedo. Los hechos se desencadenaron después de que los padres biológicos de la menor se la llevaran por la fuerza, arrebatándosela a la familia de acogida que ostentaba su tutela temporal por orden administrativa.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, el incidente tuvo lugar el pasado jueves. La sustracción se produjo durante una visita programada y supervisada entre la pequeña y sus progenitores. Este encuentro se estaba desarrollando en las instalaciones de una entidad colaboradora especializada, encargada de realizar el seguimiento oficial de los casos de menores que se encuentran en régimen de acogimiento familiar dentro de la región.

Durante el transcurso de dicha visita, la situación se descontroló hasta que los padres biológicos decidieron llevarse a la menor. Para lograr su objetivo, agredieron a la educadora que se encontraba presente en la sala con el mandato de supervisar el correcto desarrollo del encuentro. Tras el ataque a la trabajadora, los familiares tomaron a la menor y huyeron del recinto en un tiempo récord, evitando ser interceptados por el resto del personal de la institución autonómica.

Ante la gravedad de la situación, desde el Gobierno asturiano se procedió a interponer una denuncia formal ante las dependencias policiales, informando de todos los detalles del secuestro y del estado físico de la trabajadora agredida. Asimismo, el caso ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores, que ya ha iniciado las diligencias oportunas para coordinar el rescate de la niña y la posterior detención de los presuntos responsables de este delito de sustracción y atentado.

En un esfuerzo por agilizar la localización de la menor, el Ministerio del Interior ha tomado cartas en el asunto habilitando sus canales de máxima difusión. A través del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, se ha hecho pública la ficha oficial de la niña, que incluye una fotografía reciente y una descripción física detallada para facilitar su pronta identificación por parte de cualquier ciudadano que pueda aportar pistas sobre su paradero actual.

Las autoridades insisten en la enorme importancia de la colaboración ciudadana en estas primeras jornadas, que resultan vitales para la resolución de las desapariciones de menores de edad. El enlace oficial proporcionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado insta a la población a comunicar de forma anónima cualquier información sospechosa, recordando que la protección integral de los menores bajo la tutela del Estado es una prioridad ineludible e imperativa.