Abaten a un cocodrilo de cuatro metros en Sudáfrica para esclarecer la desaparición de un empresario

Gabriel Batista, un empresario de 59 años, desapareció la semana pasada en el noreste de Sudáfrica cuando intentaba cruzar un puente sobre el río Komati en plena crecida. Días después, las autoridades abatieron a un cocodrilo de gran tamaño para tratar de esclarecer lo ocurrido, después de que el animal despertara sospechas durante el operativo de búsqueda.

De acuerdo con el semanario Semana, Batista —responsable del hotel Border Country Inn y una figura conocida en la localidad de Komatipoort, próxima a la frontera con Mozambique— desapareció cuando trataba de llegar a su establecimiento en plena oleada de lluvias torrenciales. Aunque residía en Johannesburgo, pasaba largas temporadas en el hotel, donde mantenía una relación estrecha con clientes y vecinos.

Las primeras hipótesis sitúan el origen del suceso en el río Komati. El empresario habría intentado cruzar un puente cuando el caudal ya estaba desbordado, lo que provocó que su vehículo, una Ford Ranger, fuese arrastrado por la corriente. Según la reconstrucción recogida por el diario argentino Mitre, en ese momento Batista habría tratado de salir del coche, quedando expuesto en una zona donde es habitual la presencia de cocodrilos.

Un operativo que dio la vuelta al caso

A partir de ahí se activó un amplio dispositivo de búsqueda que se prolongó durante cuatro días, con la participación de patrullas, drones y equipos especializados que rastrearon sin descanso la zona. La operación, seguida con expectación por la familia, alcanzó repercusión internacional tras difundirse imágenes del operativo aéreo, en las que se apreciaba a un agente suspendido de una cuerda junto a un cocodrilo localizado en el río.

🇿🇦 Human remains believed to be those of 59-year-old businessman Gabriel Batista were recovered from inside a 500-kilogram Nile crocodile in South Africa's Komati River. Batista, a hotelier from Vanderbijlpark, was swept away on April 27 while attempting to drive his Ford Ranger… pic.twitter.com/QlBC4c0D6g — Visegrád 24 (@visegrad24) May 5, 2026

La investigación dio un giro cuando los efectivos detectaron a un ejemplar de más de cuatro metros cuyo comportamiento no encajaba con el de estos animales. El capitán Johan Potgieter, al frente de una unidad de buceo policial, subrayó que el reptil "no se movió ni intentó meterse en el río a pesar del ruido de los drones y el helicóptero", un detalle que incrementó las sospechas.

Finalmente, el animal fue abatido y trasladado para su examen. En su interior se encontraron restos humanos, por lo que ahora las autoridades trabajan con pruebas forenses, incluidos análisis de ADN, para confirmar si pertenecen a Batista.