Detenidas tres profesoras de guardería por obligar a los niños a comer hasta vomitar y encerrarlos en un cuarto oscuro

La Policía Nacional ha procedido a la detención de tres mujeres vinculadas a un centro educativo infantil situado en Jaén. En concreto, las detenidas son la directora de la instalación y dos de las trabajadoras del recinto, acusadas como presuntas autoras de varios delitos relacionados con el trato vejatorio a los alumnos durante su estancia en las aulas.

Estas jóvenes se encontraban desarrollando su periodo de formación, detectaron "comportamientos alarmantes" y decidieron poner en conocimiento de sus tutoras responsables las conductas irregulares que presenciaban a diario durante el cuidado de los pequeños.

Obligados a comer

Según los testimonios recabados por los agentes, las vejaciones se producían principalmente durante el horario del comedor. Las acusadas obligaban sistemáticamente a los asistentes a ingerir los alimentos de forma forzosa. Les llegaba a provocar el vómito y se les forzaba a seguir comiendo inmediatamente después.

También han explicado que existían castigos físicos y psicológicos. Cuando los pequeños se negaban a tragar la comida o simplemente rompían a llorar, eran trasladados por la fuerza y encerrados en un cuarto de baño sin luz. Hasta el momento, los investigadores han logrado identificar a un mínimo de quince víctimas sometidas a estas prácticas degradantes.

Las fuerzas de seguridad procedieron al arresto de las dos trabajadoras como supuestas responsables de delitos de malos tratos habituales y trato humillante hacia personas vulnerables. Los agentes también imputaron a la máxima responsable del recinto, acusada de un delito contra la Administración de Justicia y otro de coacciones.

Un intento de ocultar pruebas

La investigación destapó que la regente, al enterarse de que las autoridades estaban revisando el caso, intentó ocultar las pruebas y manipular a los progenitores. Para ello, convocó reuniones individualizadas con las familias, advirtiéndoles de que serían citados a declarar e insistiendo en que las acusaciones eran rotundamente falsas y que la integridad de sus hijos estaba garantizada, buscando así condicionar sus futuras declaraciones ante los agentes.

También se dirigió directamente a las jóvenes denunciantes para exigirles que se retractasen de sus testimonios. Según ha trascendido, llegó a amenazarlas con represalias severas, advirtiéndoles de que emprendería acciones legales que arruinarían su futuro profesional si no retiraban los cargos presentados ante las instancias policiales.