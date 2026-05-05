Detenido el jefe de seguridad de una discoteca por apuñalar a dos hombres en Arroyomolinos

Un responsable de seguridad de un local de ocio de Arroyomolinos ha sido detenido por su presunta implicación en el doble apuñalamiento ocurrido en la madrugada del sábado en esta localidad madrileña. Los hechos se produjeron en el exterior de la discoteca Urbanite y se saldaron con dos hombres heridos por arma blanca.

El suceso tuvo lugar sobre las 01:30 horas del sábado en la calle Forjadores, donde se encuentra el local. Se produjo una reyerta en la vía pública que derivó en el apuñalamiento de dos varones, de 52 y 53 años. Ambos resultaron heridos por arma blanca durante la pelea, que se desarrolló en el exterior del establecimiento.

Heridos de diversa gravedad

Uno de los afectados presentaba una lesión en el hemitórax izquierdo y en un brazo, mientras que el segundo herido sufrió una herida en la espalda. Este último fue trasladado al hospital con carácter potencialmente grave, según la información facilitada.

Los servicios sanitarios atendieron a los heridos en el lugar antes de proceder a su evacuación a centros hospitalarios. Tras lo ocurrido, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 47 años, de nacionalidad española y sin antecedentes, como presunto autor material del doble apuñalamiento.

El arrestado trabajaba como responsable de seguridad del local donde se produjeron los hechos. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

En un comunicado, el establecimiento ha señalado que el incidente se originó a partir de un altercado con un antiguo cliente que, según su versión, llevaba meses sin poder acceder al local. Según la versión de los responsables de la discoteca, esta persona acudió al lugar acompañada de otras seis y se enfrentó al personal de seguridad, lo que desembocó en una pelea en el exterior.