Encuentran muerta a la cantante Seila Esencia, desaparecida desde el pasado 20 de abril

La Policía Nacional informó este martes de la aparición del cuerpo sin vida de la cantante viguesa Seila Álvarez, conocida como Seila Esencia, desaparecida desde el pasado 20 de abril. Según fuentes policiales, el cadáver fue hallado en la madrugada de este martes en la zona de la vía verde de la Ciudad Olívica.

Además, añaden que "aparentemente" no hay señales de criminalidad en su muerte, aunque cabe esperar a la autopsia para conocer las causas de su fallecimiento. La mujer tenía 39 años de edad y era muy activa en el ambiente musical y artístico de Vigo, tras participar en 2015 en el talent show de TVE, Hit la Canión.

La Asociación SOS Desaparecidos emitió una alerta urgente tras la desaparición de Seila, ya que, según el registro oficial de la organización, se perdió su rastro hace tres semanas y este mismo lunes se iniciaron las labores de difusión para recabar cualquier pista sobre su paradero.

Según La Voz de Galicia, en el vídeo de presentación para acceder al talent, hace 11 años, la mujer se definió como muy extrovertida y recalcó que su show era sinónimo de fiesta, con buena energía y buena onda y que destacaba por su carácter. Autora de la canción Duermes mientras yo escribo, la interpretó caracterizada con un sombrero y acompañada de guitarra, que ella misma tocaba. La joven llegó a ser finalista y compartió escenario con Marta Sánchez.

En el programa explicó que se había casado a los 22 años de modo muy loco y fruto de aquella relación surgió su tema Duermes mientras yo escribo. Su lugar preferido para componer era la cocina de su madre, porque le transmitía magia y química.