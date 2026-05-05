Un fallecido y un herido grave en un accidente múltiple en la autovía A-49 en Ayamonte (Huelva)

Una persona ha perdido la vida y otra ha resultado herida de carácter muy grave como consecuencia de una colisión en la que se han visto implicados cinco vehículos. El suceso ha tenido lugar en la autovía A-49, a su paso por el término municipal de Ayamonte, en la provincia de Huelva, una vía de gran afluencia al conectar la capital onubense con la frontera de Portugal.

Según ha detallado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Junta de Andalucía, el aviso de alarma se registró poco después de las diez de la noche. En concreto, fue a las 22:03 horas cuando la centralita comenzó a recibir numerosas llamadas de particulares y conductores que alertaban de un aparatoso siniestro a la altura del kilómetro 131 de la citada vía. Los testigos advertían de la gravedad del choque múltiple y solicitaban asistencia médica urgente para varios atrapados.

🔴Un fallecido y un herido grave en una colisión múltiple en la autovía A-49 en Ayamonte #Huelva 📻Pódcast: https://t.co/ydyiFenlzv 🗞️Más información, 👇 https://t.co/hP6fNfwVT4 pic.twitter.com/J59on7GuFw — EMA 112 (@E112Andalucia) May 5, 2026

La sala coordinadora activó de inmediato un amplio dispositivo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y ambulancias del Centro de Emergencias Sanitarias 061, integrado en el Servicio Andaluz de Salud. La rápida intervención de estos equipos de rescate fue determinante para asegurar la zona y atender a las víctimas sobre el asfalto.

Los servicios médicos desplazados al punto kilométrico no pudieron hacer nada por salvar la vida de uno de los accidentados, por lo que únicamente se pudo certificar su defunción. Por su parte, los facultativos del 061 lograron estabilizar a la segunda víctima, un hombre de 35 años que requería atención médica especializada e inmediata.

Este varón lesionado fue evacuado de urgencia en una ambulancia medicalizada hasta el hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense, donde ha ingresado con un cuadro clínico grave. Mientras los servicios sanitarios se ocupaban del traslado, los agentes del Instituto Armado procedieron a regular el tráfico en esta transitada autovía para evitar nuevos alcances y proteger a los servicios de rescate y conservación de carreteras.