Ryanair, al límite: desvían un vuelo diario por pasajeros borrachos

El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha alertado de un incremento preocupante en los incidentes provocados por pasajeros en estado de embriaguez a bordo de aviones comerciales. Según ha explicado en declaraciones al diario The Times, la aerolínea se ve obligada a desviar casi un vuelo diario debido a comportamientos conflictivos, una cifra que, según ha afirmado, ha crecido de forma notable en los últimos años.

O’Leary ha señalado que este tipo de incidentes está afectando de forma recurrente a los vuelos, especialmente en rutas con destino turístico, donde el consumo de alcohol antes del embarque es más habitual. "Está convirtiéndose en un verdadero problema. Me cuesta entender por qué los bares en los aeropuertos tienen que servir alcohol a las cinco o seis de la mañana", ha criticado el directivo, que propone limitar los horarios de venta de bebidas alcohólicas en los aeropuertos al igual que ocurre en otros establecimientos del país.

El responsable de Ryanair también ha sugerido medidas adicionales, como restringir el consumo de alcohol a un máximo de dos bebidas por pasajero y tarjeta de embarque. Según ha explicado, el personal de cabina de la compañía ya aplica políticas de control similares durante los vuelos, donde "raramente" se sirven más de dos consumiciones por persona.

En este sentido, O’Leary ha denunciado además que algunos establecimientos aeroportuarios aprovechan los retrasos de vuelos para aumentar la venta de alcohol sin control, trasladando posteriormente los problemas a las aerolíneas. "Cuando hay retrasos, los bares están encantados de servir tanto alcohol como quieran porque saben que después van a mandar el problema a las aerolíneas", ha afirmado.

El directivo ha ido más allá al advertir del riesgo de que estos incidentes puedan derivar en situaciones más graves: "Hasta que alguien no provoque un accidente que cause que un avión se estrelle con cientos de muertos, ningún gobierno se tomará este problema en serio", ha sentenciado.

Un aterrizaje de emergencia

Las declaraciones de O’Leary llegan tras varios episodios recientes que han obligado a actuar a la compañía. Uno de los más graves ocurrió el pasado 26 de septiembre de 2025, cuando un vuelo de Ryanair con destino a Alicante tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Toulouse (Francia) debido al comportamiento violento de un grupo de pasajeros ebrios.

Según testigos, los implicados formaban parte de una despedida de soltero y comenzaron a comportarse de forma agresiva incluso antes del despegue. Durante el vuelo, consumieron alcohol adquirido en el duty free, intercambiaron asientos sin seguir las normas de seguridad, insultaron a otros pasajeros y llegaron a protagonizar empujones y enfrentamientos físicos en la cabina.

Uno de los pasajeros, que había consumido drogas y varias cervezas antes de embarcar, llegó incluso a insultar a viajeros y a pedir matrimonio a una azafata. En medio del caos, algunos miembros del grupo escupieron en los asientos y alteraron la tranquilidad del resto del pasaje, donde viajaban también menores de edad.

Ante la escalada de tensión, el comandante decidió desviar el avión a Toulouse, donde la policía francesa accedió a la aeronave y procedió a la detención de los pasajeros implicados. El resto de viajeros recibió la intervención con aplausos, y el vuelo pudo continuar posteriormente hacia Alicante.

La pasajera que grabó parte de los hechos elogió la actuación de la tripulación, destacando su profesionalidad en todo momento ante una situación "extremadamente compleja".

Llamamientos a medidas más estrictas

El incidente se suma a otros casos similares que han llevado a Ryanair a reiterar su política de "tolerancia cero" frente a comportamientos disruptivos a bordo. La compañía ya advirtió el año pasado de que emprenderá acciones legales contra los pasajeros que provoquen altercados durante los vuelos.

Otras aerolíneas, como la británica Jet2, han propuesto incluso la creación de una base de datos nacional para vetar a pasajeros conflictivos en todas las compañías del país.

Mientras tanto, Ryanair insiste en que la solución pasa por controlar el consumo de alcohol en los aeropuertos para reducir los incidentes antes de que los pasajeros embarquen.