Intoxicados cuatro menores en un colegio de Jaca tras vapear marihuana

Cuatro menores han resultado intoxicados este miércoles en un centro educativo de Jaca, en Huesca, tras consumir presuntamente marihuana a través de un vapeador. El episodio, que ha tenido lugar en pleno horario escolar, ha terminado con dos de los alumnos trasladados al hospital.

Los estudiantes —de entre 13 y 16 años— utilizaron el dispositivo electrónico durante el recreo, en el patio del colegio. Poco después empezaron a encontrarse mal: mareos e incluso algún desvanecimiento.

Ante esos síntomas, fue el propio colegio el que dio el aviso. Servicios sanitarios y agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta las instalaciones para atender a los menores y esclarecer lo ocurrido. Dos de ellos necesitaron ser derivados a un centro hospitalario, aunque, según trasladan tanto fuentes policiales como la dirección del colegio, su estado no reviste gravedad.

Fuentes policiales han confirmado a Aragón Digital que los síntomas detectados en los menores eran compatibles con una intoxicación y que fue el propio centro el que activó la respuesta sanitaria tras identificar lo que estaba ocurriendo. Según ha podido saber ese medio, se trata del colegio concertado Escuelas Pías.

Desde el centro educativo han asegurado que la situación ha estado controlada desde el primer momento y recalcan que ninguna de las intoxicaciones es grave. Mientras, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para aclarar cómo ha llegado la sustancia al interior del colegio y en qué circunstancias se ha producido su consumo.

En paralelo, los agentes recuerdan que el consumo de este tipo de sustancias puede conllevar implicaciones legales, al estar relacionado con posibles delitos contra la salud pública.