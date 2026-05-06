Rescatada una niña secuestrada por su madre y oculta en la Alpujarra

Agentes de la Policía Nacional han culminado con éxito una compleja operación policial al detener en la provincia de Granada a una ciudadana de nacionalidad holandesa sobre la que pesaba una orden de búsqueda y captura. La mujer está acusada de un delito de sustracción internacional de menores tras haberse llevado a su propia hija de su país natal para ocultarla en España, privando al padre de cualquier contacto con la niña. El operativo ha sido posible gracias a la labor de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer en colaboración estrecha con efectivos de la Guardia Civil desplegados en la zona.

Los hechos que motivaron la orden de arresto se remontan al año 2021. En aquel momento, la ahora detenida, de 43 años de edad, tomó la decisión unilateral de abandonar los Países Bajos llevándose consigo a la niña, que entonces contaba con ocho años. Todo ello se produjo sin el consentimiento del otro progenitor, quien poseía la tutela y no dudó en denunciar de inmediato la desaparición de ambas ante las autoridades competentes. A partir de esa denuncia, la justicia holandesa activó un procedimiento legal de ámbito europeo y dictó una alerta de detención y extradición internacional. La información fue canalizada a través de la Oficina Sirene y compartida de forma diligente con los grupos de localización de fugitivos en España.

Estrategia para no ser localizada

El trabajo de los investigadores para dar con el paradero de la prófuga no ha estado exento de dificultades. La mujer había diseñado una estrategia orientada a pasar completamente desapercibida y evitar cualquier rastro administrativo que pudiera delatar su ubicación real. Para lograr este objetivo, se había empadronado en una provincia distinta a la de su residencia efectiva y mantenía a la menor, que en la actualidad tiene 14 años, apartada del sistema educativo formal, en situación de desescolarización. La familia se había instalado en un núcleo de población aislado en la comarca granadina de la Alpujarra, donde la detenida convivía con una nueva pareja y un hijo de dos años nacido fruto de esta última relación.

Tras confirmar la ubicación exacta de la vivienda, los agentes establecieron un minucioso dispositivo de entrada y registro que se saldó con la detención de la madre y el aseguramiento de la integridad de los menores. En un primer momento, la niña sustraída fue ingresada de forma provisional en un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía para garantizar su bienestar emocional tras el hallazgo. Una vez realizados los trámites pertinentes, la joven ya ha emprendido un vuelo desde el aeropuerto de Málaga con destino a los Países Bajos, dando así estricto cumplimiento a la sentencia judicial que dictamina que debe residir junto a su padre legal. Por su parte, el hermano menor de dos años ha quedado a cargo del padre actual.

En el plano judicial, la detenida ha sido trasladada a Madrid para comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de extradiciones y órdenes europeas de detención. El juez de guardia, tras tomarle declaración y comprobar que el proceso de retorno de la menor a su país de origen se encontraba plenamente garantizado, ha decretado la puesta en libertad de la mujer, a la espera de que se resuelva su situación penal definitiva respecto a la jurisdicción holandesa. Este caso pone de manifiesto la vital importancia de la cooperación policial a nivel europeo para restituir el orden legal y salvaguardar los derechos fundamentales de los menores frente a decisiones unilaterales de sus progenitores.