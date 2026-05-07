Brutal secuestro de un mendigo en La Rioja: atado y torturado en un piso okupado

La Audiencia Provincial de La Rioja acoge desde este miércoles el juicio contra cuatro individuos acusados de retener de forma ilegal, golpear y robar a un indigente en la capital riojana. Según el escrito de acusación, los procesados mantuvieron a la víctima cautiva en una vivienda usurpada durante la madrugada del 23 de mayo de 2023. Por estos graves hechos, el Ministerio Fiscal solicita una pena de diez años de prisión para cada uno de los implicados.

Durante su comparecencia ante el tribunal, el denunciante, un hombre de treinta años diagnosticado de esquizofrenia, relató el calvario que sufrió en el interior del inmueble. El afectado testificó que fue sometido a un secuestro y describió con detalle cómo le mantuvieron "dos días maniatado en una silla, sin comer y sin nada". Según su relato, los captores se negaban a dejarle marchar argumentando que había invadido el piso que ellos consideraban suyo.

Ante el juez, el testigo admitió que modificó parte de su versión inicial debido al miedo a sufrir represalias por parte de los agresores. En su primera denuncia había afirmado que unas personas le invitaron a dormir tras encontrarle sentado en un banco. Sin embargo, en la vista oral aclaró que acudió al edificio junto a un amigo porque ambos habían sido expulsados de un albergue y su acompañante conocía la casa.

Martillazos en la rodilla y todas las lesiones

El testimonio detalla que, alrededor de las tres de la madrugada, un grupo de individuos irrumpió en la vivienda entre gritos. Aunque a su acompañante le permitieron marcharse, los asaltantes la emprendieron a golpes contra él. "Me pegaron, me dieron martillazos en la rodilla, me dejaron la cara hinchada y me robaron todo lo que llevaba encima", relató la víctima, asegurando que cada vez que intentaba hablar era arrojado al suelo con violencia. Su cautiverio terminó cuando, al día siguiente, una mujer apareció en la habitación, le desató sin darle explicaciones y le acompañó hasta la salida.

El proceso judicial ha estado marcado por diversas dificultades procesales. Tras una suspensión previa en marzo por la incomparecencia de una de las encausadas, la sesión de este miércoles ha comenzado con la ausencia de otro de los procesados, que ha sido declarado en rebeldía. A pesar de las peticiones de las defensas para aplazar de nuevo el procedimiento, el juez, de acuerdo con la posición de la acusación pública, ordenó continuar con la vista oral al considerar que el testimonio del ausente no resultaba indispensable.

El primer agente que instruyó el atestado policial ratificó durante su intervención la gravedad de la situación padecida por el hombre. El instructor confirmó que la víctima presentaba lesiones visibles, se encontraba profundamente afectada emocionalmente y señaló sin dudar la dirección exacta del domicilio donde se produjeron las torturas. Este reconocimiento sobre el terreno supuso un dato fundamental para el inicio y el posterior desarrollo de la investigación de las autoridades.