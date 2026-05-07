Desmantelado el criadero de los horrores de Gijón: perros enfermos y congelados vivos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro responsables del conocido ya como 'criadero de los horrores' de Gijón, clausurado hace apenas unas semanas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tras descubrir decenas de irregularidades y cientos de perros en unas condiciones extremas.

La operación, desarrollada en una instalación situada en la parroquia gijonesa de Serín, terminó con el rescate de 347 animales, muchos de ellos enfermos, desnutridos y con evidentes signos de abandono. Los perros fueron trasladados al albergue municipal de Gijón y a diferentes protectoras y entidades de protección animal de Asturias ante la imposibilidad de mantenerlos en el recinto.

Durante las inspecciones, los agentes comprobaron que muchos animales presentaban enfermedades, lesiones y patologías que requerían tratamiento veterinario urgente. Algunos sufrían infecciones intestinales transmisibles a humanos, mientras otros mostraban un deterioro físico evidente, con suciedad extrema, infecciones y problemas bucales severos.

La Guardia Civil aseguró además que varios perros presentaban secuelas psicológicas compatibles con malos tratos continuados. "Mostraban miedo ante determinados actos humanos", señalaron los investigadores.

Secuelas de cesáreas y ejemplares congelados vivos

La investigación dio un giro todavía más duro después de que trascendieran algunos detalles sobre el estado en el que vivían los animales. Según informó ABC, los agentes y veterinarios encontraron perros con secuelas de múltiples cesáreas, animales enfermos sin atención veterinaria y hasta ejemplares congelados cuando aún seguían vivos, una escena que ha provocado una enorme conmoción en Asturias.

Las mismas informaciones apuntan a que muchos de los perros pasaban la mayor parte del tiempo encerrados, rodeados de suciedad y sin las mínimas condiciones higiénicas. Las imágenes difundidas tras la intervención muestran jaulas saturadas y animales en evidente estado de estrés.

Pertenencia a grupo criminal

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron a EFE que las detenciones se practicaron este miércoles, mientras continúa abierta la investigación para esclarecer posibles delitos relacionados con maltrato animal y explotación ilegal. Por el momento, a los arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal y un delito continuado contra los animales. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El Ayuntamiento de Gijón estudia ahora la fórmula jurídica para declarar a los animales en situación de desamparo. El objetivo es que la titularidad pase a manos municipales y facilitar así su futura adopción.

Por el momento, los animales permanecen bajo control judicial y no pueden ser adoptados, salvo algunos cachorros cuya compra previa pudo acreditarse documentalmente. Algunos necesitarán meses de cuidados veterinarios y rehabilitación antes de poder ser adoptados.