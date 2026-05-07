Hallan calcinado al influencer Freddy Rodríguez tras varios días desaparecido

La Policía de Honduras ha confirmado la identificación del cadáver hallado calcinado el pasado 26 de abril en el departamento de El Paraíso. Los restos corresponden a Freddy Rodríguez, influencer hondureño de 34 años conocido en redes sociales como Rosado.

El cuerpo fue localizado en una zona situada entre las localidades de El Tablón y Las Ánimas, cerca de Danlí, después de que varios vecinos alertaran a las autoridades, según informó el diario hondureño El Heraldo.

El estado del cadáver impidió una identificación inmediata. Las autoridades señalaron que presentaba quemaduras graves, además de un avanzado estado de descomposición, por lo que fue necesario realizar pruebas forenses adicionales y contar con la colaboración de familiares para confirmar la identidad.

La confirmación oficial se produjo el 1 de mayo, varios días después de que la familia denunciara la desaparición del influencer.

Investigación abierta

La investigación sigue abierta. Por el momento no se ha producido ninguna detención. Según las primeras diligencias, el cuerpo presentaba indicios de una posible agresión previa al incendio. Además, el fuego afectó a la zona donde fueron encontrados los restos, una circunstancia que los investigadores analizan dentro de las distintas hipótesis abiertas.

Las autoridades hondureñas no han informado de posibles sospechosos ni han facilitado más detalles sobre la investigación. El caso ha tenido repercusión en redes sociales durante los últimos días debido a la popularidad del creador de contenido en Honduras.

Rodríguez publicaba contenido relacionado con entrenamiento físico, además de culturismo, en Instagram y TikTok, donde acumulaba miles de seguidores. También compartía mensajes vinculados a la disciplina y la motivación personal.

Tras conocerse la identificación del cuerpo, numerosos usuarios publicaron mensajes de condolencia en redes sociales. Entre las publicaciones difundidas tras su muerte, varios seguidores recuperaron una frase habitual del influencer: "Tu cuerpo puede soportar cualquier cosa, es a tu mente a la que debes convencer".