Hallan el cadáver de un joven en una autopista de Mallorca horas después de sufrir un accidente

Un conductor que circulaba por la autopista de Andratx en dirección a Palma alertó pasadas las 11:00 horas de este jueves al 112 tras observar los restos de un vehículo destrozado semioculto tras un guardarraíl, a la altura de la curva previa al túnel de Génova. Lo que encontraron los equipos de emergencias al llegar al lugar fue el cuerpo sin vida de un hombre de 28 años atrapado en el interior de un Nissan X-Trail accidentado. La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo de la investigación desde el primer momento.

Un conductor decidió llamar al 112 y comenzó a activarse el dispositivo de emergencias. Fueron una ambulancia, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Palma quienes acudieron finalmente al lugar, donde solo pudieron certificar el fallecimiento del ocupante del vehículo.

Los investigadores trabajan ahora para determinar con exactitud cuándo y cómo se produjo el siniestro. Todo apunta a que el conductor viajaba solo en el momento del accidente, sin que haya constancia de que ningún otro vehículo estuviera implicado en el suceso. A las 13:15 horas, una comisión judicial ordenó el levantamiento del cadáver.

Retenciones durante horas

El hallazgo tuvo además un impacto notable en la circulación. Las labores de los equipos de emergencia y la investigación policial provocaron importantes retenciones en una de las vías más transitadas de Mallorca durante buena parte de la jornada.

Los atascos se extendieron durante horas en la autopista de Andratx, agravando los que ya se habían registrado a primera hora de la mañana por otros incidentes ocurridos en la misma vía. Una jornada negra para una carretera que volvió a ser escenario de la cara más dura del tráfico en la isla.