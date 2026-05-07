La Policía toma el barrio de La Milagrosa de Albacete en una gran redada antidroga

La Policía Nacional mantiene abierta una operación a gran escala contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Albacete. El dispositivo, que se inició este pasado miércoles y continúa activo, ha dado como resultado hasta el momento la incautación de importantes cantidades de sustancias ilícitas y múltiples arrestos. Las actuaciones se están concentrando en zonas urbanas conflictivas que, según informan las autoridades, ya habían sido objeto de intervenciones similares en el pasado debido a la persistencia del menudeo y la criminalidad asociada.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Juan Espinosa, ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer los primeros balances de esta actuación. Durante su intervención, el representante institucional ha avanzado que los agentes han logrado clausurar varios inmuebles que funcionaban como enclaves activos para la distribución y el consumo.

El núcleo de la intervención policial se ha focalizado inicialmente en el barrio de La Milagrosa, extendiéndose posteriormente hacia el entorno de la calle Nuestra Señora de Cubas. En estos puntos de la capital albaceteña, decenas de efectivos y furgones se han desplegado de forma coordinada para acordonar los edificios sospechosos e impedir cualquier intento de fuga o de destrucción de pruebas. Para ello, ha sido indispensable cortar los accesos en diversas calles aledañas.

Los refuerzos desde Madrid

La magnitud del operativo ha superado la capacidad habitual de los agentes locales, por lo que el Ministerio del Interior ha ordenado el desplazamiento urgente de efectivos pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial (UIP) desde Madrid. Estos efectivos especializados en control de masas y asaltos complejos proporcionan el refuerzo táctico necesario para garantizar la estricta seguridad durante los registros domiciliarios y los traslados de los detenidos hacia las dependencias correspondientes.

En estos momentos, las diligencias judiciales que rigen el caso continúan bajo secreto de sumario. Las autoridades competentes y los mandos a cargo de la investigación han evitado revelar detalles concretos sobre el tipo exacto de sustancias aprehendidas o las identidades de los cabecillas arrestados para no comprometer los futuros avances.

No obstante, las fuentes oficiales han dejado claro que no se descartan más detenciones en las próximas horas o días, conforme se analicen a fondo las pruebas recabadas en los domicilios inspeccionados.