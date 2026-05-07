Un joven de 21 años detenido en Barcelona por obligar a adolescentes a grabarse desnudas

La Policía Nacional ha detenido en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) a un joven de 21 años acusado de agresión sexual a menores de 16 años, coacciones y corrupción de menores. Según la investigación, el arrestado presuntamente obligaba a adolescentes a grabarse vídeos de contenido sexual y enviárselos a través de internet mediante amenazas.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada en la comisaría de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. Una menor de 14 años explicó a los agentes que un desconocido contactaba con ella por internet y le exigía de forma reiterada el envío de fotografías y vídeos desnuda, además de realizarse tocamientos ante la cámara.

Las pesquisas permitieron relacionar este caso con otra denuncia presentada por una menor de 15 años en La Coruña, donde el presunto autor actuaba con un método similar.

Registro en la vivienda

Los agentes localizaron al sospechoso en Santa Coloma de Cervelló y procedieron a su detención. Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron fotografías y vídeos de contenido sexual de al menos siete víctimas menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años.

La Policía Nacional ha señalado que el análisis forense de los dispositivos electrónicos intervenidos continúa abierto y que no se descarta la existencia de más víctimas. El detenido, por su parte, está acusado de los delitos de agresión sexual a menores de 16 años, coacciones y corrupción de menores.

Antecedentes

Según ha informado la Policía Nacional, el joven ya había sido detenido anteriormente por los Mossos d'Esquadra en 2024. En aquel momento, la autoridad judicial acordó como medida cautelar la prohibición de acercarse a un centro escolar de la localidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

La investigación actual ha permitido identificar por el momento a siete menores afectadas por los hechos investigados. Mientras tanto, la Policía continúa trabajando para determinar el alcance total de la actividad del detenido y el número exacto de víctimas relacionadas con el caso.