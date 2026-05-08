Cuatro años de cárcel y expulsión a Marruecos por desfigurar la cara a una mujer con un vaso

La Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado sentencia condenatoria contra una joven de 27 años, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión por un delito de lesiones agravadas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de enero de 2024 en Logroño, cuando la acusada atacó brutalmente a otra mujer de 33 años lanzándole un vaso de cristal al rostro, lo que le ha provocado una evidente deformidad facial y graves secuelas de carácter psicológico.

El relato de hechos probados de la resolución judicial detalla cómo el suceso tuvo lugar en el interior de la conocida discoteca logroñesa Macao. En un momento de la noche, la agresora, sin mediar razón ni existir una disputa o provocación previa que pudiera explicar su comportamiento, tomó un vaso de cristal y lo arrojó directamente contra la cara de la víctima. La fuerza del impacto fue de tal magnitud que el recipiente llegó a romperse contra el rostro de la perjudicada, causándole cortes profundos y sangrantes.

La recuperación

Como resultado directo de esta violenta e injustificada agresión, la mujer atacada sufrió severas heridas en la nariz, el labio superior y el párpado izquierdo. La gravedad de las lesiones obligó a una inmediata intervención médica y quirúrgica, requiriendo de varios puntos de sutura. El periodo de estabilización y curación se extendió durante un total de 109 días, un tiempo en el que la víctima padeció un notable sufrimiento físico y moral.

A nivel estético y funcional, las secuelas han sido calificadas por el tribunal como un perjuicio moderado permanente. La joven agredida presenta cicatrices visibles. A este daño físico se suma un severo cuadro de trastorno por estrés postraumático.

Resultaron determinantes las declaraciones de la propia afectada, así como los testimonios coincidentes de múltiples personas que presenciaron el altercado y del propietario del establecimiento. Todos ellos corroboraron que el lanzamiento se produjo desde una corta distancia y con inusitada violencia, dejando patente la intencionalidad lesiva de la ahora condenada.

Los magistrados han recordado que un vaso de cristal, empleado en estas circunstancias, encaja a la perfección en la definición de instrumento peligroso. Asimismo, el tribunal ha rechazado de plano aplicar la atenuante por consumo de alcohol que solicitaba la defensa, al no haberse aportado pruebas documentales o periciales suficientes de que las capacidades volitivas o cognitivas de la acusada estuvieran mermadas en ese instante.

En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia establece la obligación procesal de abonar una cuantiosa indemnización de 45.260 euros a favor de la víctima para compensar tanto el daño físico como el moral infligido. Adicionalmente, la encausada tendrá que hacerse cargo de los gastos médicos generados al sistema público de salud riojano. Por otro lado, al tratarse de una ciudadana extranjera, el tribunal ha acordado la expulsión a Marruecos, su país de origen, durante un periodo ininterrumpido de seis años.