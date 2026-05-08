Deniegan el permiso penitenciario a Alfonso Basterra por la extrema gravedad del delito cometido

La Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía y, en consecuencia, ha decidido denegar el permiso penitenciario de cuatro días que había sido concedido por el juez de Vigilancia Penitenciaria a Alfonso Basterra. Este recluso se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de cárcel por el asesinato de su hija Asunta, ocurrido en Galicia en el año 2013, un suceso que conmocionó a la opinión pública española.

En su fallo, la Sala deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Castilla y León, con sede en la capital salmantina. Dicha resolución había estimado inicialmente la queja formulada por el preso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas, prisión en la que actualmente cumple su condena.

El tribunal explica detalladamente en su resolución que en este momento "no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida". Para justificar esta negativa, los magistrados tienen en cuenta varios factores, destacando "la extrema gravedad del delito cometido", refiriéndose al asesinato de su hija menor de edad. Además, señalan la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y, de forma muy especial, la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la "negación persistente de los hechos" por parte del recluso.

Para la Audiencia Provincial salmantina, la decisión de otorgar un permiso de salida a este preso resulta "prematura e injustificada", a pesar de que pueda presentar una buena conducta dentro del recinto penitenciario. Por este motivo, el tribunal considera que debe prevalecer el criterio técnico establecido por la dirección de la cárcel, un órgano que ya había denegado la solicitud del interno por una amplia mayoría de sus miembros.

La Fiscalía de Salamanca ya había mostrado su total oposición a esta medida de gracia. El Ministerio Público recordó en sus alegaciones que el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no se producirá hasta el mes de marzo del año 2027, mientras que la liquidación total de la pena está fijada para septiembre de 2031. El fiscal jefe, Juan José Pereña, explicó en su momento que la acusación pública rechaza el permiso argumentando que el solicitante no ha mostrado ninguna evolución positiva en la asunción de su culpabilidad, un extremo que ha sido corroborado por el informe psicológico elaborado por los especialistas del penal.

Alfonso Basterra permanece interno en la cárcel de Salamanca tras haber solicitado su traslado desde el Centro Penitenciario de Teixeiro, situado en la provincia de La Coruña. Durante su estancia entre rejas, el condenado, cuya pena fue ratificada en su día por el Tribunal Supremo, ha dedicado parte de su tiempo a la escritura y ha publicado recientemente una novela que lleva por título Cito. Cabe recordar que la madre de la menor asesinada, Rosario Porto, quien también fue condenada por los mismos hechos macabros, se quitó la vida en noviembre de 2020 mientras cumplía su pena en la prisión abulense de Brieva.