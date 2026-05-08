Detenido un camionero en Valladolid que multiplicaba por ocho la tasa de alcohol

La Guardia Civil ha detenido a un camionero en Valladolid que superaba ocho veces la tasa de alcohol permitida en sangre. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo en la autovía A-62, conocida como la autovía de Castilla.

Una patrulla del Instituto Armado que se encontraba realizando labores de vigilancia en la vía se percató de la presencia de un vehículo pesado de matrícula extranjera que circulaba de forma claramente errática. Los agentes observaron cómo el conductor aceleraba y frenaba de manera brusca e injustificada, una actitud al volante que suponía una evidente amenaza para la seguridad vial y que ponía en grave peligro la integridad del resto de usuarios que transitaban por ese tramo en la zona de Cubillas de Santa Marta.

Ante la manifiesta conducción negligente, los efectivos policiales lograron interceptar y detener la marcha del camión a la altura del kilómetro 102 de la A-62, en sentido hacia Salamanca. Tras identificar al individuo, los agentes apreciaron síntomas evidentes de que se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que procedieron a realizarle las preceptivas pruebas de alcoholemia.

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Los resultados no dejaron lugar a dudas sobre el estado del conductor. En los dos test reglamentarios, arrojó unas tasas de 1,27 y 1,19 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El límite máximo legal fijado en España para los conductores profesionales de vehículos pesados es de apenas 0,15 miligramos, por lo que este individuo multiplicaba por ocho la barrera legal.

Inmediatamente después de constatar la infracción, la Guardia Civil procedió a la inmovilización del vehículo pesado en un lugar seguro para evitar mayores riesgos en la red viaria. Al mismo tiempo, los agentes efectuaron la detención formal del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, derivado de la conducción bajo la profunda influencia de bebidas alcohólicas combinada con la manifiesta temeridad de sus maniobras.

Las diligencias correspondientes instruidas por el equipo de atestados han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, que se hará cargo del procedimiento judicial.