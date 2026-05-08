Golpe a la piratería: incautados más de 4.000 artículos falsificados con un valor de medio millón de euros

La Guardia Civil, en una operación conjunta y coordinada con la Policía Municipal de Tarrasa (Barcelona), ha llevado a cabo una importante intervención contra la piratería y la venta ilegal de productos. El operativo, desarrollado el pasado 29 de abril, se ha saldado con la investigación de cinco personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial.

El dispositivo conjunto permitió a los agentes incautar un total de 4.045 artículos fraudulentos en el mercadillo municipal de la localidad barcelonesa. Según las estimaciones oficiales, el material intervenido habría alcanzado en el mercado un valor total de 441.746,40 euros.

La actuación policial se prolongó desde las 10:30 hasta las 15:00 horas. Durante este periodo, los efectivos de seguridad establecieron un dispositivo de inspección orientado específicamente a la detección de falsificaciones en diferentes puestos de venta ambulante. En total, las fuerzas del orden inspeccionaron seis paradas, de las cuales cinco arrojaron un resultado positivo al encontrarse mercancía que imitaba marcas comerciales debidamente registradas y protegidas por la ley.

A lo largo de la mañana, los agentes procedieron a la identificación de doce personas. Además, se registraron cuatro vehículos particulares que presuntamente eran utilizados por los investigados como método logístico para transportar material falsificado, funcionando a su vez como almacenes improvisados para reponer los productos destinados a la venta a pie de calle.

El material requisado

El inventario de las prendas incautadas da buena muestra de la magnitud y diversificación del negocio ilícito. Entre los artículos intervenidos se encuentran 542 unidades de ropa interior masculina y 80 femenina, 1.542 pares de calcetines, 1.613 camisetas y 392 pantalones. A esto se suman 131 conjuntos deportivos, 29 vestidos, 26 sudaderas, ropa de baño, chaquetas y decenas de bolsos. También se produjo el hallazgo de 200 etiquetas falsificadas de diferentes firmas de prestigio, listas para ser cosidas o adheridas a prendas genéricas.

La Policía Municipal de Tarrasa también tramitó diversas sanciones administrativas. En concreto, se formularon tres denuncias por ejercer la venta sin autorización municipal y por graves irregularidades en la titularidad de los puestos. Las autoridades han propuesto la retirada definitiva de la licencia a tres de estas paradas.