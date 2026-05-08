Hallan un cadáver en un vertedero de Fuerteventura donde buscaban a una mujer desaparecida

Un dispositivo de la Guardia Civil ha localizado este viernes restos humanos en el vertedero de Zurita, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el marco de la búsqueda de una mujer de 56 años y nacionalidad belga desaparecida desde el pasado 4 de mayo. Aunque la identificación oficial aún no se ha completado, las primeras hipótesis apuntan a que el cuerpo podría corresponder a la mujer desaparecida, según fuentes cercanas a la investigación.

Hallazgo tras varios días de búsqueda en la zona

La investigación se activó el mismo día de la desaparición, cuando la Guardia Civil contactó con el Cabildo de Fuerteventura para solicitar acceso al vertedero de Zurita, uno de los puntos incluidos en el dispositivo de búsqueda. El acceso al recinto se produjo finalmente en la mañana del jueves, momento en el que comenzaron las labores de rastreo en el interior de la instalación.

Desde entonces, los agentes han trabajado de forma continua en distintas áreas del vertedero, un espacio de gran extensión donde la localización de restos resulta especialmente compleja por la acumulación de residuos y la necesidad de una búsqueda minuciosa por zonas.

Localización de los restos y presencia judicial

Los restos del cuerpo fueron hallados en la mañana de este viernes, dentro del mismo vertedero, durante una de las inspecciones del dispositivo desplegado. Tras el hallazgo, se activó el protocolo habitual en este tipo de casos y se procedió a la intervención judicial.

Hasta el lugar se desplazó el juez encargado del caso para ordenar el levantamiento del cadáver y supervisar las primeras diligencias, mientras los equipos de la Guardia Civil continuaban trabajando en la zona para recabar posibles indicios adicionales.

Investigación abierta y pendiente de identificación

Aunque todo apunta a que los restos podrían pertenecer a la mujer desaparecida, las autoridades mantienen la cautela hasta que se complete el proceso de identificación oficial mediante las pruebas forenses correspondientes.

La Guardia Civil continúa en el vertedero de Zurita, donde mantiene desplegado el operativo para tratar de reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias de la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo.