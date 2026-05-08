La espectacular imagen aérea del mayor alijo de cocaína de la historia de España

El abordaje del buque Arconian, realizado por la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil al sur de Canarias, ha permitido la incautación de 30.215,84 kilogramos de cocaína, distribuidos en 1.279 fardos, en lo que la Audiencia Nacional considera el mayor alijo intervenido en España. La operación, coordinada con información internacional, se cerró con 23 detenidos y la intervención de armas y combustible destinado al apoyo logístico de la red.

La intervención se inició a partir de información del Equipo de Inteligencia Criminal de la Policía de Países Bajos y coordenadas facilitadas por la agencia estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration). Estos datos situaron al buque, de bandera de Islas Comoras, en aguas del Atlántico sur, lo que permitió a los agentes establecer el abordaje.

El 1 de mayo, efectivos de la UEI de la Guardia Civil accedieron a la embarcación durante su travesía. En la inspección inicial, en la popa, localizaron una puerta metálica que conducía a compartimentos interiores del barco. En ese espacio se halló una galería con numerosos bultos.

En el interior del buque se encontraron 1.279 fardos de cocaína, con un peso total de 30.215,84 kilogramos, según recoge el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El valor estimado de la droga en el mercado ilícito asciende a 812.210.779,2 euros. La magnitud de la incautación sitúa esta operación como la de mayor volumen de cocaína intervenido en España hasta la fecha, según la documentación judicial del caso.

Combustible y logística para narcolanchas

Durante la inspección también se localizaron 42.000 litros de gasolina, almacenados en 2.108 garrafas de 20 litros cada una. A bordo del Arconian se encontraban inicialmente 17 tripulantes, tal como había declarado el capitán. Sin embargo, en una zona de proa fueron localizados seis individuos más ocultos y armados.

Estos seis hombres portaban tres fusiles con dos cargadores, una pistola con tres cargadores y diez cajas de munición sin abrir. Según el informe policial, no llegaron a hacer uso de las armas durante el abordaje. Todos ellos fueron detenidos, sumándose a otros arrestos hasta un total de 23 personas. El juez Ismael Moreno decretó su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.

Los detenidos están siendo investigados por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia de armas de guerra y almacenamiento de sustancias inflamables. Seis de los arrestados tienen nacionalidad neerlandesa, un elemento que los investigadores relacionan con posibles vínculos con la denominada Mocro Maffia, aunque esta conexión forma parte de las líneas de investigación en curso.

El buque Arconian figura como propiedad de la empresa "Serenity Shipping SL Ltd", con sede en Freetown (Sierra Leona), desde el 2 de febrero de 2026, según la información verificada por los investigadores.