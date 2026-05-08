Prisión para el padre del bebé maltratado en Barcelona y libertad para la madre

La justicia ha dejado en libertad provisional a la madre del bebé maltratado en Barcelona, ante la falta de indicios de que participara en las agresiones a su hijo pese a ser consciente, mientras ha acordado mantener en prisión al padre como presunto autor de las lesiones.

En sendos autos, la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona resuelve así los recursos que los padres del pequeño presentaron contra la decisión del juez instructor de enviarlos a prisión, el pasado 20 de marzo, acusados de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual sobre su hijo.

El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalidad, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con apenas un mes de vida, con signos de una posible agresión sexual y varias lesiones graves que le dejarán secuelas de por vida.

El tribunal ha acordado este jueves dejar en libertad provisional a la madre del bebé, con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del pequeño y de salir de España, al considerar que los indicios que pesaban contra ella "se han ido debilitando" a lo largo de la instrucción del caso.

La madre indagó en Google

En concreto, la sala apunta a que, antes de su detención, la madre del bebé, enfermera en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, llevó a cabo varias búsquedas en Google en las que mostraba su preocupación por el estado del bebé y por que su pareja no tratara "bien" al pequeño.

Según consta en la causa, los días 2, 4 y 13 de marzo pasados la mujer buscó en internet contenido relacionado con "a mi pareja le queda grande el bebé", "mi pareja no sobrelleva al bebé", "mi pareja no trata bien a mi bebé", "no es cariñoso con mi bebé" o "se pone nervioso, chilla con el bebé en brazos".

Uno de esos días, además, consta que hizo una fotografía de un hematoma que su hijo tenía en la mejilla izquierda.

Además, un informe aportado a la causa por los Mossos d'Esquadra, que coincide con el del Equipo de Valoración de Maltratos Infantiles, concluye que no hay información sobre "el carácter agresivo o brusco de la madre", cuyas reacciones al saber el alcance de las lesiones que presentaba su hijo fueron "coherentes y muy expresivas".

"Conocedora de la situación"

De ello se desprende, según la sala, que la madre del bebé era "conocedora de la situación" que sufría su hijo, por lo que no puede excluirse su posible responsabilidad penal en un delito de comisión por omisión, ya que no hay indicios que apunten a que participara en el maltrato.

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Para la Audiencia de Barcelona, "habrá que profundizar en la investigación y valorar hasta qué punto era conocedora de la gravedad de los hechos, si actuó con celeridad o no, cuál era su estado de salud física y mental tras el parto y su consiguiente capacidad de reacción, etc.".

Considera la sala que en el caso de la madre tampoco hay indicios de fuga o reiteración delictiva: ninguno de los investigados tiene antecedentes, el menor está ahora tutelado y la pareja no tiene más hijos que pudieran estar en riesgo.

'Indicios sólidos' contra el padre

También cree el tribunal que ha disminuido el riesgo de destrucción de pruebas en el caso de la madre, pese a admitir que podría "contaminar" a otros testigos pendientes de declarar, entre ellos miembros de su entorno social y familiar.

Por el contrario, el tribunal considera relevantes los indicios que apuntan al padre, entre ellos el testimonio de una mujer que compartía habitación con el menor en el hospital, quien pidió "ayuda" al personal sanitario porque vio al investigado tratar al niño "de forma brusca", tanto por la forma con que le daba el biberón como porque lo zarandeaba cuando lloraba.

En el caso del padre, la sala constata "indicios sólidos" de que maltrató al bebé, pese a reconocer que existen "dudas razonables" sobre si fue agredido sexualmente, dado que las fisuras anales que presentaba podrían haber sido provocadas por heces compactas o dificultades para defecar.

Respecto a las heridas costales y neurológicas que sufre el menor, el tribunal sí cree que pudieron deberse a "zarandeos o trato brusco" del padre y, sobre los golpes en las piernas, apunta el auto que la madre había comentado a una vecina que su pareja no se daba cuenta de las "manazas" que tiene y alguna vez lo habría arrastrado de la extremidades para cogerlo.

Los magistrados recuerdan, además, que los peritos han descartado que el bebé sufriera una alteración genética, como alegó su padre para justificar el origen de las heridas, porque no existe ninguna patología que pueda explicar lesiones de ese alcance.

La sala cree que está justificado mantener en prisión preventiva al padre del menor, no solo por la "gravedad de los hechos", sino también para preservar las pruebas existentes e impedir que pueda influir en las diligencias a practicar.