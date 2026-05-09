Detenido un hombre por la muerte de su pareja de 22 años: el cuerpo apareció en plena calle en Carabanchel

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre por su presunta implicación en la muerte de una mujer española que fue hallada a primera hora de la mañana tendida en la vía pública en el distrito madrileño de Carabanchel. La víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza cuando fue localizada.

Los hechos ocurrieron en torno a las 7:30 horas, momento en el que la Policía Nacional recibió un aviso alertando de la presencia de una mujer inconsciente en plena calle.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que prestaron asistencia a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios. Los efectivos sanitarios, sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

En el domicilio de la víctima

Tras las primeras investigaciones, los agentes localizaron al que era su pareja en el domicilio donde residía la víctima, situado cerca del lugar en el que apareció el cuerpo. La Policía Nacional procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de la mujer y determinar la relación exacta del detenido con los hechos.

Investigación abierta

Al lugar también acudieron agentes del equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica y efectivos del Grupo V de Homicidios, que asumieron la investigación. Las pesquisas se centran ahora en determinar si el crimen podría estar relacionado con un caso de violencia de género, una de las hipótesis con las que trabajan los investigadores.

La mujer fallecida, de 22 años, era de nacionalidad española y su pareja, español de origen ecuatoriano y 24 años.