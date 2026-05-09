La Policía Local de Palma ha desarticulado una carrera de coches ilegal. El evento clandestino, que logró congregar a más de 200 personas, tuvo lugar en las calzadas del polígono industrial de Can Valero. El operativo de seguridad se desarrolló durante la madrugada del pasado 3 de mayo y concluyó con la identificación de múltiples infractores y la interposición de decenas de sanciones.

La intervención policial se inició tras detectarse la celebración de carreras no autorizadas y diversas prácticas de conducción temeraria en plena vía pública. En concreto, entre las 00:05 y las 02:30 horas, los agentes locales localizaron a la multitud en un punto que había sido transformado en un circuito improvisado.

Hostilidad con la Policía

Los asistentes a esta concentración clandestina jaleaban de forma entusiasta las peligrosas maniobras protagonizadas por tres turismos. Estos vehículos se dedicaban a realizar derrapes intencionados y sobrevirajes, comúnmente conocidos como trompos.

Tras esta exhibición inicial, los conductores pasaron a una segunda fase y comenzaron una competición de velocidad. Los turismos circulaban de forma consecutiva superando ampliamente los límites permitidos, al tiempo que ejecutaban adelantamientos irregulares entre ellos. Ante la actitud desafiante y la hostilidad de la multitud allí reunida, los efectivos se vieron obligados a pedir refuerzos.

Sin seguro ni ITV

De este modo, varias patrullas del Grupo de Actuación Preventiva acudieron al lugar de los hechos para asegurar la zona y garantizar la protección de la Policía. Gracias a este despliegue, lograron interceptar a dos de los pilotos implicados, ambos varones mayores de edad y de nacionalidad española. Aunque un tercer vehículo logró darse a la fuga, los investigadores han conseguido identificar a su conductor.

Entre los turismos interceptados, uno de ellos circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos caducada desde hacía más de dos años y, lo que es aún más alarmante, carecía del seguro de responsabilidad civil.

Como resultado de las actuaciones policiales en el polígono mallorquín, se tramitaron infracciones muy graves a los responsables por incurrir en conducción temeraria y por su participación en competiciones no autorizadas, tal y como establece el Reglamento General de Circulación.

En total, los agentes formularon 17 denuncias a diferentes conductores por tener la ITV caducada y cinco más por carecer de seguro obligatorio. A estas cifras se suman 14 actas por diversas vulneraciones de la Ordenanza Municipal de Circulación y otras seis multas adicionales por quebrar diferentes preceptos de la normativa estatal de tráfico.