Muere arrollado por un avión al acceder sin autorización a una pista del aeropuerto de Denver

Una persona ha muerto después de ser arrollada por un avión de Frontier Airlines en el Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, tras acceder sin autorización a una de las pistas del aeródromo, según han informado las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida por EFE, el suceso ocurrió en la noche del viernes, cuando un Airbus A321 de la citada aerolínea comenzaba la maniobra de despegue con destino a Los Ángeles. El impacto se produjo en torno a las 23:19 horas, tal y como confirmó el aeropuerto en un comunicado publicado en X.

El choque provocó además un pequeño incendio en uno de los motores del aparato, aunque las llamas pudieron ser sofocadas rápidamente por los equipos de emergencia del Departamento de Bomberos de Denver. En el avión viajaban 231 personas y, como consecuencia del incidente, doce ocupantes sufrieron heridas leves. Cinco de ellos tuvieron que ser evacuados a distintos centros de salud de la zona.

🚨#BREAKING: Watch as a Frontier Airlines aircraft forced to make an emergency after a pedestrian on the runway was struck and sucked into one of the jet’s engines⁰⁰ 📌#Denver | #Colorado Watch as horrifying footage from earlier this morning shows the moment Frontier Flight… pic.twitter.com/jvaWjzvMey — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 9, 2026

Investigación abierta tras el accidente

Las autoridades todavía no han identificado a la víctima mortal. El aeropuerto ha precisado, no obstante, que "no se cree" que fuese trabajador de las instalaciones. La pista en la que tuvo lugar el accidente permanecerá clausurada mientras continúan las investigaciones sobre lo sucedido.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha asegurado este sábado que el fallecido "saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje". Duffy también ha explicado que la investigación está siendo dirigida por las fuerzas de seguridad locales, con colaboración de las autoridades federales.

"Nadie debe ingresar JAMÁS sin autorización a un aeropuerto", ha advertido el responsable estadounidense en un mensaje difundido a través de X. El Aeropuerto Internacional de Denver recibió más de 82,4 millones de pasajeros durante 2025, una cifra que le situó entre los aeropuertos con mayor tráfico aéreo del mundo.