Noche de machetazos en Madrid: dos jóvenes de unos 20 años heridos de gravedad en dos altercados

Esta madrugada Madrid se ha envuelto en violencia. Dos jóvenes, de 23 y 25 años, han sufrido heridas graves por arma blanca en dos altercados en Madrid, uno en el distrito de Carabanchel y el otro en Usera. El primero ha recibido una puñalada en el pecho. El segundo tiene varias heridas a causa de un machetazo en la cabeza.

Los hechos han ocurrido, respectivamente, a las 2:45 horas y a las 5:40. Los dos se encuentran en estado grave. El joven de 23 años es un extranjero cuya nacionalidad aún no ha trascendido. En cambio, el individuo de 25 años es un español.

Heridas graves

El primer suceso ha ocurrido cerca del número 31 del Camino Viejo de Leganés, lugar hasta donde se han tenido que desplazar los efectivos del Samur-Protección Civil para atender a esta víctima. Según el equipo médico, presentaba una herida "penetrante" en el hemitórax izquierdo y lo han podido estabilizar para trasladarlo, en estado grave, al Hospital 12 de Octubre. Según las investigaciones, no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del apuñalamiento, ni siquiera un posible conflicto entre bandas latinas.

Por su parte, el segundo suceso, relativo al hombre de 25 años, ha tenido lugar en la calle Antonio Salvador. En este caso, la víctima ha sufrido heridas en la cabeza y en la espalda a causa de un machetazo. Según las fuentes policiales, los primeros indicios apuntan a que el altercado podría haberse producido tras una discusión en una discoteca cercana. Esta víctima también ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre. Asimismo, un agente de la Policía Nacional ha resultado herido al tratar de separar a las partes enfrentadas. Por último, la Policía ha detenido a dos personas, a un español de 21 años y un colombiano de 32.