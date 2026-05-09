Pillado 'in fraganti' robando en la planta infantil de un hospital

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un hombre de 43 años acusado de sustraer pertenencias de valor en un centro médico de la ciudad alicantina. El suceso tuvo lugar concretamente en la planta infantil.

La voz de alarma la dio una enfermera que se percató. El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras abandonaba una de las habitaciones de internamiento. Para intentar pasar inadvertido, el individuo iba ataviado con un pantalón de pijama propiedad de la propia institución sanitaria. En ese momento, llevaba en sus manos diversos dispositivos electrónicos, entre los que se encontraban una videoconsola y un libro electrónico.

Al verse recriminado por la trabajadora, el varón optó por deshacerse del botín electrónico, dejándolo en el pasillo antes de emprender la huida por el interior del edificio. Inmediatamente, la facultativa comunicó los hechos al 091, activando el protocolo de seguridad. Además, se encargó de avisar a la madre del paciente afectado, que en esos instantes se encontraba acompañando a su hijo en la sala de juegos habilitada para los niños.

Las pertenencias robadas

Una vez informada, la progenitora acudió rápidamente a revisar sus efectos personales depositados en el cuarto y constató que le faltaba el monedero, el cual contenía sus tarjetas bancarias y toda su documentación oficial. En cuestión de minutos, efectivos de paisano adscritos al Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Alicante-Norte se personaron en el recinto para iniciar la búsqueda del sospechoso.

Los agentes lograron localizar al sujeto cuando todavía deambulaba por otra de las plantas del complejo sanitario. Tras proceder a su identificación y posterior cacheo preventivo, los agentes hallaron oculto entre su ropa el monedero sustraído. Por todo ello, el individuo fue inmediatamente arrestado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia como presunto autor de los delitos de hurto y allanamiento de morada.