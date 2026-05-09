Un avión sufre un percance al aterrizar en Palma y obliga a desviar cinco vuelos

Un avión de pasajeros sufrió a última hora de este viernes un percance durante su maniobra de aproximación y toma de tierra en el aeródromo de Son Sant Joan, lo que obligó a las autoridades aeroportuarias a dejar inoperativa la pista norte durante aproximadamente tres cuartos de hora. Según la información facilitada por AENA, la aeronave se salió ligeramente de su trayectoria habitual en el momento del aterrizaje, aunque en ningún momento llegó a rebasar los límites de la zona pavimentada.

El incidente se saldó sin que hubiera que lamentar ningún tipo de daño personal ni material, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad de las instalaciones. Tal y como han confirmado diferentes profesionales del control aéreo, los servicios de asistencia en tierra tuvieron que intervenir con enorme celeridad para despejar el área afectada y evitar así mayores complicaciones logísticas en la operativa del aeródromo balear.

El proceso de liberar la pista

Para retirar el aparato de la pista de aterrizaje fue necesaria la intervención de un tractor de arrastre, conocido en el argot aeronáutico como push back. Este vehículo especializado remolcó la aeronave hasta la terminal de pasajeros, donde los técnicos procedieron a evaluarla exhaustivamente. Simultáneamente, el personal de mantenimiento llevó a cabo las revisiones pertinentes sobre el asfalto para garantizar que la infraestructura no había sufrido ningún desperfecto y podía volver a acoger operaciones de vuelo con plenas garantías.

Como consecuencia directa del cierre temporal de esta franja de despegue y aterrizaje, los responsables del tráfico aéreo se vieron en la obligación de modificar la ruta de varias aeronaves que tenían previsto llegar a la capital balear en ese tramo horario. Por razones de seguridad, cinco vuelos comerciales tuvieron que ser desviados a otros aeródromos del archipiélago.

En concreto, tres de estos aviones fueron redirigidos a Ibiza, mientras que los dos restantes tomaron tierra en Menorca a la espera de que se reabriese el espacio en su destino original.

Tras 45 minutos de trabajo por parte de los operarios de tierra, la pista norte del aeropuerto de Palma fue declarada nuevamente apta para el servicio.